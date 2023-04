Bufera su Amici: proteste per l’eliminato Alessio: pubblico in rivolta per la scena censurata

Già nel tardo pomeriggio ieri in rete è circolata voce sull’eliminazione di Alessio ad Amici. Come tutti sanno è impossibile sapere chi lascerà la scuola se non durante la messa in onda del sabato sera, eppure questo ieri è successo.

Si è parlato di indiscrezioni, ovviamente, ma dopo aver visto che a lasciare la scuola è stato veramente il giovane si è scatenato un putiferio in rete. Ma non solo, a far protestare il popolo della rete anche una scena molto attesa e censurata.

L’eliminazione di Alessio fa storcere il naso al pubblico

Nella puntata del serale, in onda l’otto aprile, è stato eliminato Alessio. Sui social però è scoppiata la protesta dopo il verdetto. Secondo molti telespettatori che seguono le vicende del talent, il giovane meritava di più e non di essere eliminato a questo punto del percorso. Su Twitter in tanti si sono espressi senza troppi giri di parole, usando termini pesanti. Infatti, sono volate parolacce e critiche alla produzione, compresa a Maria De Filippi-

Amici, scatta la censura e il pubblico protesta

Nel corso della puntata di Amici il pubblico era curioso di vedere la litigata che si è verificata nel corso delle registrazioni tra Michele Bravi e Raimondo Todaro. E invece non è andato in onda nulla di questo. A riferire l’anticipazione relativa alla pesante discussione è stato il profilo Instagram Amici News.

Lo stesso che ha spiegato che gli autori e la produzione del talent show hanno deciso di tagliare il blocco in cui i nervi sono stati tesi. Ma cosa è successo nello specifico? Tutto è accaduto dopo la sfida tra Zerbi-Celentano e Todaro-Arisa. I primi hanno avuto la meglio. Dopodiché si è aperta una discussione accesa tra Raimondo e Michele Bravi; discussione poi che sembra sia degenerata coinvolgendo gli allievi e Maria De Filippi che ha fatto una ramanzina all’ex volto di Ballando con le Stelle.

Durante la sfuriata, Raimondo ha chiesto a Zerbi come mai avesse mandato al ballottaggio Angelina e non Cricca e quest’ultimo ha risposto che era arrivato il momento di giocare di strategia. Fatto sta che di tutto ciò non si è visto alcunché.