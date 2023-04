Raimondo Todaro contro Amici: ll web si schiera dalla sua parte, che frecciata!

Sembra davvero che si sia rotto qualcosa tra Raimondo Todaro e la scuola di Amici. il professore, infatti, sembrerebbe non aver ancora digerito quello che è successo nell’ultima registrazione con il collega tanto da mandare una frecciata sui social che non è passata inosservata.

Il ballerino Alessio, facente parte della squadra dell’ex volto di “Ballando con le stelle”, ha dovuto abbandonare il programma dopo essere finito al ballottaggio con il compagno Mattia Zenzola e la cantante Angelina Mango.

Durante la registrazione, questa sfida aveva provocato l’indignazione di Todaro, il quale aveva trovato la scelta di far sfidare i suoi ballerini con Angelina una mossa ingiusta e strategica. Nel dibattito era intervenuta anche Maria De Filippi, schierandosi contro il professore. Da li ne era nata una forte discussione che però non è stata mandata in onda.

Amici: Raimondo Todaro, la frecciata a Maria non passa inosservata

Ebbene la censura da parte della produzione sembra non essere andata ancora giù a Raimondo, il quale avrebbe lanciato una velata frecciatina al programma sul suo profilo Instagram. Poche ore fa, infatti, Raimondo ha pubblicato una storia insieme ad Alessandro Siani, comico ospite proprio durante l’ultima puntata di “Amici”. Come didascalia della foto ha scritto: “è riuscito a farmi ridere pure ieri sera. Pensato quanto sia bravo!”.

Insomma, un chiaro riferimento al fattaccio. Ma non è tutto perchè dopo poco Raimondo ha anche postato un video dove si vedono i due allievi Mattia e Alessio ballare e sostenersi a vicenda. Insomma, Todaro ha continuato a ribadire il suo disaccordo sulla decisione di aver fatto sfidare i suoi ballerini.

La reazione del popolo della rete

Nonostante la scena del litigio tra i due insegnanti sia stata censurata il popolo della rete è ben informato sull’accaduto. E proprio per questo motivo anche i telespettatori sono d’accordo con l’insegnante di ballo.