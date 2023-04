Vi ricordate dell’ex vincitore di Amici, Gerardo Pulli? Ecco oggi dopo il fallimento e il cambio di identità

Chi ha seguito Amici nelle passate edizioni sicuramente si ricorderà di Gerardo Pulli. Il cantante ha preso parte all’edizione 2011 e alla fine si è aggiudicato la vittoria della categoria canto nella super finale tenutasi all’Arena di Verona. Dopo l’improvviso e inaspettato successo, il cantautore è sparito dai radar e di lui non si erano avute più notizie.

Un risvolto totalmente diverso da quello di un altro allievo Giuseppe Giofrè, che vinse invece nella categoria di ballo. Dopo Amici il giovane ha intrapreso una carriera di successo in America, è tornato in Italia in qualità di giudice proprio nella scuola che lo ha lanciato. A distanza di undici anni, però, Gerardo è tornato a far parlare di se rilasciando un’intervista nel format Youtube “Gin Talkin”, in cui ha annunciato l’uscita del suo primo vero disco.

Cosa è successo dopo la vittoria di Amici?

Il 31enne dopo l’esperienza ad Amici ha firmato un contratto con una casa discografica ma purtroppo nulla è andato come previsto. Il contratto finì per far scadere poiché spariva dalla circolazione per non farsi trovare. “Se dovevo fare una cosa prendevo tempo. Mi si era creato un senso di inappartenenza nei confronti di me stesso. Non trovavo più motivo per fare quello che facevo. Ero l’antagonista di me stesso e sabotavo quello che facevo”, ha detto. Addirittura, l’ex allievo del talent di Maria De Filippi ha svelato di aver finto di essere un’altra persona pur di scappare da quel vortice in cui si trovava.

Scendendo nel dettaglio, Gerardo ha raccontato che ha truffato il suo produttore. Quando mi sono finto manager facevo le chiamate con il produttore e lui era entrato più in sintonia che ‘il manager’ che con il vero me. Però era scorretto perché io sentivo quello che lui pensava di me. Avevo due telefoni con più sim. Io non l’ho fatto per prendere in giro il produttore. Parlavo con la voce più bassa per non farmi riconoscere.

Gerardo Pullli: il successo mi ha smarrito

Gerardo ha fatto sapere che gestire il successo improvviso non è stato semplice e si è smarrito. Ha continuato ad ascoltare musica ma purtroppo senza trovare nessuno stimolo per scrivere. Inoltre, ha raccontato nel giro di poco tempo ha finito tutti i soldi di Amici, trovandosi con soli 400 euro sul conto.

Dopodiché, finalmente è arrivata la svolta. A Gerardo è arrivata un offerta per cominciare a scrivere per altri artisti. Nonostante non cantasse più, a partire dal 2017 ha cominciato a mettere la sua firma a diverse canzoni di cantanti molto importanti del panorama italiano: Emma, Loredana Bertè, Eros Ramazzotti, Gaia, Giusy Ferreri. “