Uomini e donne, colpo di scena: non ci sono più dubbi, Andrea e Nicole hanno mentito!

E’ scattato il bigliettino Gate a Uomini e donne. Le anticipazioni del dating show del programma ci fanno sapere che oltre ad Armando Incarnato vicino ad abbandonare il format anche al trono classico è successo di tutto.

Nicole Santinelli e Andrea Foriglio smascherati: stanno mentendo

Protagonista Nicole Santinelli finita nel mirino per via di un bigliettino da parte del corteggiatore Andrea Foriglio. Nelle scorse ore, è trapelata in rete la scena del “bigliettino gate”. Dal video si nota Foriglio dare un foglietto alla tronista. La questione non è passata inosservata ed ha sollevato delle proteste in studio. Addirittura Cristian D ha abbandonato il programma, autoeliminandosi.

Non solo Cristian ma anche altre persone nel parterre hanno reagito male a quello che è successo al centro studio. A smascherare Nicole ci ha pensato Riccardo Guarnieri che ha riferito a Maria quanto successo. Gianni, vedendo il bigliettino è diventato una furia. Ma a lasciare senza parole la reazione di Nicole. La giovane ha fatto finta di nulla, credendo che non ci fosse nulla di male nell’aver ricevuto un bigliettino.

Anticipazioni Uomini e donne: cosa c’è scritto nel bigliettino?

Secondo le anticipazioni emerse qualche giorno fa Nicole si sarebbe giustificata affermando che l’affare del bigliettino non era alcunché di importante. E proprio per tale motivo se ne era scordata. C’è qualcuno che sta mentendo?

Al momento resta da capire se la vicenda avrà ulteriori sviluppi oppure se si concluderà senza altri scossoni. Sarebbe inoltre curioso sapere che cosa è stato scritto nel “bigliettino”. Stando sempre ai rumors pare che nel suo interno ci fosse scritta una frase del tipo “Credimi stron**”.

Intanto, il popolo della rete dopo aver visto il video e il momento in cui i due si scambiano la missiva è scoppiato in polemica. Tutti adesso vogliono che nei confronti di Nicole siano presi provvedimenti seri: qualcuno addirittura grida alla cacciata.