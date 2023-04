Federico Fashion Style, è guerra con la ex Letizia: Pasqua trascorsa dai Carabinieri

E’ stata una Pasqua decisamente turbolenta per il noto parrucchiere dei Vip. A quanto pare ad oggi Federico Fashion Style non è affatto in ottimi rapporti con la ex moglie e per questa ragione si è trovato costretto a trascorrere la festività dai Carabinieri.

fedeUna vicenda che ha sconvolto particolarmente i suoi fan dato che poi in un secondo momento ha raccontato tutto sui social, mostrando la propria amarezza. Ma andiamo a vedere insieme nel dettaglio cosa è successo

Federico Feshion Style guerra a Pasqua sotto casa dell’ex

Nella giornata del 9 Aprile Federico ha ha rivelato di aver trascorso il pranzo di pasqua da solo “per scelta”, con l’intenzione di festeggiare poi “insieme alla mia bimba”. Peccato che, una volta arrivato sotto casa dell’ex compagna Letizia, con cui per l’appunto vive la piccola, al citofono non avrebbe risposto nessuno. Da lì la decisione di andare dai carabinieri…

Federico Feshion Style ha raccontato tutto sui social, spiegando il motivo per cui nel giorno di Pasqua non era assieme alla sua bambina. Il parrucchiere ha fatto sapere che si è trovato costretto a denunciare il tutto dai Carabinieri, in quanto non è nemmeno la prima volta che Letizia si comporta in questo modo, per non fargli vedere la loro figlia. Arrivato sotto casa della ex e dopo aver citofonato varie volte non ha ricevuto risposta…

La sfuriata e le accuse alla ex compagna Letizia

“Ci sono stato alla Befana, stessa storia, ora a distanza di mesi ci torno per Pasqua”, scrive Federico, immortalandosi di fronte alla caserma. “Io sono un padre e ho gli stessi diritti. Ho passato la Pasqua da solo, con la felicità contavo i minuti aspettando le 16.

Ovviamente vado a prendere mia figlia e non trovo nessuno. Chiamo e nessuno risponde. Io sono stufo di tutto ciò”. Quindi la conclusione: “Ricorda cara mia, quando leggerai, la cattiveria non ti porta da nessuna parte”.