Isola dei Famosi 2023, retroscena su alcuni concorrenti: spuntano i “pericolosi”

L’Isola dei Famosi 2023 sta per aprire ufficialmente i battenti e stanno spuntando sempre più retroscena in merito ai concorrenti. Sul magazine Gente, infatti, è stata effettuata una disamina volta ad evidenziare quali siano i concorrenti “pericolosi” di questa edizione.

Ricordiamo che a seguito delle modifiche apportate da Pier Silvio Berlusconi, la linea comportamentale da seguire sarà molto rigida, tuttavia, ci son comunque dei concorrenti che bisognerebbe tenere d’occhio. Ecco di chi si tratta.

Ecco i retroscena su alcuni concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023

In queste ore sono spuntati dei retroscena in merito ad alcuni concorrenti dell’isola dei Famosi 2023. Il reality show condotto da Ilary Blasi aprirà i battenti lunedì 17 aprile e il cast ufficiale è stato reso noto. Molti concorrenti sono stati fatti fuori all’ultimo momento, proprio a causa della nuova linea editoriale adoperata da Pier Silvio Berlusconi. Ad ogni modo, anche se quest’anno pare che i concorrenti debbano necessariamente comportarsi in modo consono e tranquillo, ci sono comunque alcuni di loro potenzialmente esplosivi.

La prima coppia da tenere d’occhio è quella formata da Alessandro Cecchi Paone e il suo fidanzato giovanissimo Simone Antolini. Loro, infatti, potrebbero regalare tanti momenti di trash al pubblico da casa. Occhi puntati anche su Jalisse Alessandra Drusian e Fabio Ricci, entrambi personaggi alquanto effervescenti. Per non parlare, poi, di Marco Predolin, il quale ha intenzione di riscattarsi dopo la squalifica dal GF Vip.

Malcontento sul web e protagonisti effervescenti

Inoltre, tra i naufraghi nel mirino dell’opinione pubblica c’è anche l’ex Suor Cristina. La Scuccia, infatti, sta generando sgomento già da prima di sbarcare in Honduras nei panni di concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023. In molti sono curiosi di sapere in che modo si comporterà la donna e quale sarà l’approccio che prediligerà. Marco Marzoli e Paolo Noise, poi, sicuramente saranno in grado di creare dinamiche divertenti e di far parlare di sé.

Inoltre, c’è anche il ritorno di Nathalie Caldonazzo. La, ormai, veterana dei reality show è pronta nuovamente a mettersi in gioco. Molti utenti del web hanno mostrato un certo malcontento per questa decisione dei piani alti dell’azienda. In molti, infatti, avrebbero preferito vedere volti nuovi all’interno del reality show. Dunque, non resta che attendere un altro po’ di tempo per vedere quali saranno i colpi in canna che ha intenzione di sparare Ilary Blasi e i suoi accompagnatori, l’inviato Alvin e gli opinionisti Enrico Papi e Vladimir Luxuria.