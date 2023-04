Oriana Marzoli sta male, Daniele Dal Moro sbotta furioso: cosa sta succedendo (FOTO)

Da quando è uscita dalla casa del GF Vip, è trascorsa circa una settimana da quel momento, Oriana Marzoli non si è fermata un attimo, pertanto ha avuto un crollo ed ha ammesso di stare male. La giovane si è sfogata con i fan di Instagram ed ha raccontato cosa stia succedendo.

Sulla faccenda è intervenuto anche Daniele Dal Moro, il quale ha difeso la sua fidanzata ed ha accusato tutti coloro i quali stanno sputando sentenze sui social senza sapere come stiano realmente le cose. Vediamo che costa sta succedendo.

Ecco perché Oriana Marzoli sta male

Oriana Marzoli sta piuttosto male. La ragazza ha registrato dei video su Instagram in cui ha raccontato di essere molto impegnata da quando è uscita dalla casa del GF Vip. Sono solo 7 giorni che è fuori eppure lei ha la sensazione che sia trascorso molto più tempo. Questo perché non si è fermata un attimo. Sta facendo su e giù per l’Italia a causa di alcuni eventi ai quali deve necessariamente partecipare.

Alcuni utenti del web, però, hanno criticato la sovraesposizione della giovane, ma a quanto pare le cose starebbero in maniera differente. Daniele Dal Moro, infatti, è intervenuto in sua difesa dicendo che, purtroppo, la sua fidanzata ha dovuto prendere parte ad eventi che non ha avuto la possibilità di annullare. Pare, infatti, sia stata quasi obbligata a prendervi parte. Questo, chiaramente, sta compromettendo ulteriormente le sue condizioni di salute.

Daniele Dal Moro furioso: salute compromessa

Nel corso del suo sfogo, Daniele Dal Moro ha detto che Oriana Marzoli sta molto male. In questi giorni ha avuto la febbre e, malgrado questo, non si è potuta esimere dagli impegni che aveva. Attualmente la ragazza è ancora molto provata, in quanto ha la tosse e sente dolori per tutto il corpo. Inoltre, è molto debilitata, probabilmente a causa di tutto lo stress che sta vivendo e delle pochissime ore di sonno che sta facendo.

Lei stessa, infatti, ha affermato di aver dormito probabilmente 8 ore in 3 giorni. Adesso sente il bisogno di staccare un po’ la spina, specie perché non si trova neppure nel suo paese, non è circondata dalla sua famiglia e non ha neppure tutti i suoi vestiti. Prima che per lei ci sia un crollo significativo, dunque, sarebbe il caso di darsi una regolata.