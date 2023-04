Ilary Blasi parla dei concorrenti dell’Isola dei Famosi: “Ci saranno tre tribù”

Ilary Blasi ha rilasciato una lunga intervista su TV Sorrisi e Canzoni in cui ha svelato le prime impressioni sui concorrenti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Da poco è dato ufficializzato il cast, il quale è composto sia da naufraghi singoli, sia da quelli in coppia.

Ebbene, nel corso dell’intervista, la conduttrice di questa edizione del reality show ha svelato come saranno ripartiti i vari concorrenti. Inoltre, ha anche svelato un retroscena su Alvin e su una lite che realmente stava per accadere tra loro.

Le confessioni di Ilary sui concorrenti dell’Isola dei Famosi

In una recente intervista, Ilary Blasi ha parlato dei concorrenti di questa edizione dell’Isola dei Famosi. La presentatrice ha esordito dicendo di non avere un preferito, ma di apprezzare tutti. I partecipanti, infatti, sembrano essere tutte persone sopra le righe, che sicuramente saranno in grado di creare delle dinamiche molto interessanti. L’essere fuori dagli schemi è una caratteristica che la presentatrice apprezza sempre molto nelle persone.

Ad ogni modo, tra le varie confessioni fatte, la donna ha parlato anche di come verranno divisi i concorrenti. Quest’anno ci saranno tre tribù. La prima sarà formata da concorrenti uomini, la seconda dalle donne, mentre la terza da coloro i quali partecipano a questa esperienza in coppia. Al momento, però, questo è tutto ciò che ha potuto rivelare. Le dinamiche che si verranno a creare, infatti, saranno sviscerate poco alla volta in corso d’opera.

La Blasi svela retroscena su Alvin e su Enrico Papi

Successivamente, poi, oltre che parlare dei concorrenti dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha parlato anche dei suoi collaboratori. In merito ad Alvin, ha smentito nuovamente tutte le voci inerenti una loro presunta lite. Ad ogni modo, la donna ha precisato che c’è stato un momento in cui Alvin si è davvero arrabbiato e i due stavano per discutere seriamente. Il momento in questione è stato quando Ilary, presa dalla noia, decise di pubblicare su Instagram il numero di telefono del suo amico. Questo fece davvero infuriare l’inviato dell’isola.

Per quanto riguarda i suoi accompagnatori di viaggio, invece, Ilary Blasi conosce molto bene Vladimir Luxuria, con cui lavora da un po’ di anni. Lo stesso, però, non può dire di Enrico Papi. La donna ha ammesso di apprezzare molto il suo cinismo e il suo modo di fare tv, tuttavia, non ha ancora complicità con lui. Per tale ragione, spera che in corso d’opera i due prenderanno maggiore confidenza.