Uomini e donne oggi, 11 aprile 2023: Armando come Desdemona, prove schiaccianti.

Dopo la pausa di Pasquetta, oggi martedì 11 aprile 2023 è andata in onda una nuovissima puntata di Uomini e donne.

Come già avevano fatto sapere le anticipazioni l’appuntamento di oggi è stato davvero molto particolare, perchè nel mirino sono finiti sia Armando Incarnato che Nicole la tronista. Per i due sono arrivate accuse pesanti che hanno messo in discussione la loro presenza nel programma.

Uomini e donne oggi: è bigliettino gate, Nicole smascherata

Nicole ha ricevuto un bigliettino da parte di Andrea. Riccardo, dopo aver assistito al gesto del corteggiatore, ha prontamente informato la redazione. La tronista si è discolpata ma ne è scaturita una discussione durante la quale è stata nuovamente attaccata da Roberta e non solo. Anche Gianni Sperti è intervenuto trovando il loro comportamento davvero irresponsabile.

Inoltre l’opinionista ha accusato la giovane di aver contatti co Andrea anche fuori. Dopo aver assistito alla scena, Cristian ha deciso di eliminarsi mentre Carlo ha voluto prendersi un po’ di tempo prima di arrivare ad una decisione. Infatti, preso dalla rabbia non ha voluto nemmeno guardare la sua esterna per commentarla.

Armando accusato di avere un manager

Per quanto concerne il Trono Over, invece, Armando è stato accusato di avere un manager. Gianni Sperti l’ha attaccato, ricordandogli tutte le volte in cui lui, in prima persona, in passato, aveva rivolto la stessa accusa ad altri componenti del parterre.

Le accuse sono arrivate da Aurora che ha anche portato delle prove. Anche Riccardo ha criticato Armando che, alla fine della discussione, ha lasciato lo studio.