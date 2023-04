Il Paradiso delle signore trama 13 aprile: Marco fa una scoperta inquietante

La trama della puntata del 13 aprile del Paradiso delle signore rivela che Marco si troverà a fare una scoperta davvero inquietante. Il ragazzo è molto sospettoso su suo fratello Tancredi in merito alla notte dell’incendio.

L’uomo, però, smentirà tutto, ma Marco non ne sarà convinto, pertanto, continuerà ad indagare fino a fare una scoperta inaspettata. Intanto, tra Ludovica e Marcello ci sarà una novità che coinvolgerà Adelaide. Vediamo nel dettaglio tutto quello che succederà.

Marcello spiazzato da Adelaide al Paradiso delle signore

La puntata di giovedì 13 aprile del Paradiso delle signore sarà ricca di colpi di scena. Innanzitutto vedremo che Marcello e Ludovica avranno finalmente un momento di riavvicinamento. Proprio mentre le cose tra loro staranno per cambiare, però, ci sarà un colpo di scena. Il giovane Barbieri, infatti, riceverà un regalo inaspettato da parte della contessa Adelaide. Questo scatenerà in Barbieri una reazione inattesa.

il ragazzo, infatti, si ricorderà di tutto quello che sente per la donna e si allontanerà nuovamente da Ludovica. Su di un altro versante, poi, vedremo che Vito rassegnerà le dimissioni a Vittorio. Dopo tutto quello che è accaduto con Maria, dunque, il giovane deciderà di andare via e di cambiare aria. Francesco verrà a conoscenza di tutto ciò, pertanto, prenderà una decisione alquanto importante.

Trama 13 aprile: la scoperta inquietante di Marco

Nello specifico, infatti, vedremo che il ragazzo prenderà la decisione di esternare quello che prova nei riguardi di Maria alla diretta interessata. Nella puntata del 13 aprile del Paradiso delle signore, però, vedremo che Salvatore e Palma proveranno a dissuaderlo cercando di fargli cambiare idea. Riusciranno nel loro intento? Non resta che attendere le prossime putate per scoprirlo.

Infine, nella messa in onda in questione ci sarà un altro colpo di scena inaspettato. Marco è molto sospettoso su Tancredi in merito a quanto accaduto la notte dell’incendio in fabbrica. Dopo aver esternato i suoi dubbi a Tancredi, però, quest’ultimo riuscirà a smontare tutte le accuse di suo fratello. Marco, però, non sarà convinto, per tale ragione deciderà di telefonare al maggiordomo della villa che quella sera lavorava lì. Ebbene, nel momento in cui farà questa telefonata si troverà a fare i conti con una verità alquanto spiazzante e davvero molto inquietante. Non resta che attendere per vedere di che cosa si tratta.