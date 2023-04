Isola dei Famosi 2023, regolamento: ecco tutto ciò che è vietato fare, pena squalifica

L’Isola dei Famosi 2023 sta per aprire i battenti, ma quale sarà il regolamento da rispettare dopo le restrizioni apportate da Pier Silvio Berlusconi? Dopo l’esperienza del GF Vip 7, infatti, Mediaset ha deciso di effettuare un cambio di rotta onde evitare che si ripetano comportamenti come quelli accaduto nel reality show di Alfonso Signorini.

Pertanto, i naufraghi dell’Isola saranno costretti a rispettare delle regole molto più ferree. Se una di esse dovesse essere infranta, gli autori del programma non esiteranno ad agire con delle squalifiche e provvedimenti disciplinari rigidissimi. Vediamo, dunque, cosa è emerso.

Ecco quale sarà il regolamento dell’Isola dei Famosi

Nel corso di una recente intervista rilasciata sul magazine Chi, Vladimir Luxuria ha parlato del regolamento in vigore quest’anno all’Isola dei Famosi. Nel corso dell’edizione che aprirà i battenti il prossimo 17 aprile, infatti, vedremo che i concorrenti saranno tenuti a comportarsi in maniera totalmente corretta, in quanto non saranno tollerati errori o infrazioni. In primo luogo, onde evitare di essere squalificati, bisognerà evitare di assumere comportamenti omofobi, razzisti e sessisti.

Nessuno, dunque, neppure per gioco, potrà rendersi protagonista di scivoloni che vanno ad intaccare questi principi. C’è da dire, però, che l’Isola è un passo avanti in questo in quanto il reality show non va in onda 24 ore su 24 come il GF Vip. In questo caso, dunque, gli autori possono decidere liberamente di tagliare qualche pezzo ritenuto troppo forte e che potrebbe urtare la sensibilità del pubblico da casa.

Alcuni concorrenti generano già molto clamore: chi sono

Oltre che parlare del regolamento dell’Isola dei Famosi, poi, Vladimir Luxuria ha speso qualche parola anche per commentare il cast. In particolar modo, si è soffermata su alcuni personaggi nello specifico, La prima è l’ex Suor Cristina. A tal riguardo, l’opinionista ha detto di essere molto curiosa di scoprire se la donna indosserà il costume intero, oppure no, ma non solo. Grande curiosità c’è anche attorno all’atteggiamento che adopererà la giovane.

Anche la coppia formata da Alessandro Cecchi Paone e il suo giovanissimo fidanzato è davvero esplosiva. Loro, infatti, potrebbero potenzialmente regalare tante soddisfazioni ai telespettatori. Occhi puntati anche sui Jalisse. Anche loro hanno delle personalità davvero forti che, sicuramente, daranno del filo da torcere a tutti gli altri naufraghi. Per questo e molto altro, dunque, non resta che attendere ancora qualche giorno.