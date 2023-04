Uomini e donne oggi, 12 Aprile: due dame quasi alle mani, la De Filippi in panico

Una puntata quella di oggi di Uomini e donne decisamente movimentata per due dame del parterre.

Nel dettaglio Nicole la tronista e Roberta di Padua se le son dette di tutti i colori sfiorando addirittura la rissa in studio.

Uomini e donne oggi, Roberta e Nicole quasi alle mani

Nicole Santinelli è tornato al centro studio a Uomini e Donne, questa volta con Cristian e Carlo. Tra la bionda tronista e Roberta Di Padua è subito partito lo scontro. Si alzano i toni, con la dama di Cassino che si è addirittura alzata dalla sua postazione del parterre per dirigersi verso il centro studio come una furia.

Ciò accade nel momento in cui Nicole consiglia ai futuri nuovi corteggiatori di Roberta di dire che hanno altre frequentazioni fuori. E la frecciata colpisce in pieno Roberta, che perde completamente le staffe e Maria De Filippi interviene per calmarla. “Come ti permetti a dire una cosa del genere”, ha urlato la Di Padua avvicinandosi faccia a faccia a Nicole. Gianni Sperti difende la tronista, facendo notare che Roberta si è esposta per il suo corteggiatore Andrea tempo fa.

Nicole e Andrea incastrati da Riccardo: De Filippi reagisce così

La situazione poi è degenerata nel momento in cui Maria è intervenuta per far notare alla Di Padua cosa ha appena dichiarato Nicole nei suoi confronti.“Roberta è bene che tu sappia cosa ha detto, cioè che a lei gli uomini la corteggiano e a te invece ti cercano solo per una notte”.A questo punto Roberta si alza di nuovo e raggiunge la tronista esprimendo la sua rabbia. A questo punto prende la parola anche Clara ex di Biagio di Maro che da ragione a Roberta.

Ad un certo punto, però, ad alimentare il tutto ci ha pensato l’ultima stoccata di Riccardo. Quest’ultimo ha detto di aver visto Nicole e Andrea scambiarsi un bigliettino nella precedente puntata e qui apriti cielo…

Gianni Sperti è esploso, Cristiano il suo corteggiatore si è auto eliminato e Roberta è tornata a l’attacco. Maria infine non dice nulla ma resta a guardare stizzita.