Uomini e Donne, rissa sfiorata tra Nicole e Roberta: corteggiatore le divide (VIDEO)

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 12 aprile, c’è stata una rissa sfiorata tra Nicole e Roberta. Le due dame non hanno mai nutrito una simpatia reciproca, tuttavia, quest’oggi la situazione è davvero degenerata.

L’esponente del trono over si è intromessa in alcune faccende che riguardano la tronista e quest’ultima ha replicato in maniera piuttosto dura. La ragazza, infatti, ha pronunciato una frase che ha generato le ire della Di Padua.

La rissa sfiorata tra Roberta e Nicole

Roberta e Nicole hanno sfiorato la rissa a Uomini e Donne. Ad un certo punto della messa in onda, infatti, Maria De Filippi ha chiamato la tronista a centro studio e le ha chiesto di raccontare come stessero andando le cose con i suoi corteggiatori. Ad un certo punto è intervenuta Roberta e la tronista ha replicato con una frase alquanto infelice. Nello specifico, ha detto alla conduttrice di dire ai ragazzi che scrivono per Roberta di dire di essere impegnati.

In questo modo, dunque, probabilmente la giovane riuscirebbe a provare un interesse. Le allusioni fatte da Nicole hanno generato molto sgomento. Roberta, infatti, si è alzata in piedi e si è avvicinata con fare minaccioso alla sua interlocutrice. Maria De Filippi si è subito spaventata, sta di fatto che ha invitato Roberta a calmarsi onde evitare che accadesse il peggio. La situazione, però, è peggiorata.

Un corteggiatore separa le due dame a Uomini e Donne

Nicole, infatti, ha risposto a tono ed ha alzato la voce contro Roberta, al punto che le due donne sono quasi venute alle mani nello studio di Uomini e Donne. Il clima è diventato così caldo sta di fatto che è stato necessario l’intervento di un cavaliere. Carlo si è avvicinato alle due dame nel tentativo di dividerle. Successivamente, poi, la tronista si è rivolta a Maria De Filippi tranquillizzandola e dicendole che fosse tutto a posto.

Le due donne, poi, hanno continuato a battibeccare, specie quando è scoppiato il bigliettino gate. Andrea, infatti, ha passato di nascosto un biglietto alla tronista e lei non ha detto nulla alla redazione divenendo complice. Gianni Sperti ha duramente sbottato contro i due ragazzi accusandoli di essere dei disonesti. Roberta, molto compiaciuta, ha detto che finalmente la vera Nicole fosse venuta allo scoperto.