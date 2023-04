Oriana Marzoli brutta stoccata a Edoardo Donnamaria, fan furiosi, lei cancella tutti: il video rimosso

In queste ore, Oriana Marzoli ha pubblicato un video piuttosto piccato riferito ad Edoardo Donnamaria. La ragazza si trova a Verona nella citta di Daniele Dal Moro ed ha deciso di portare a spasso il suo cane.

Ad un certo punto, però, ha pensato bene di compiere un gesto alquanto brutto nei riguardi di Edoardo. Il popolo del web si è infuriato, per tale ragione la Marzoli ha deciso di cancellare tutto. Ma ecco qual è il video che tanto ha generato clamore.

Il video incriminato di Oriana contro Edoardo

Oriana Marzoli ha deciso di pungere in maniera molto forte Edoardo Donnamaria. Malgrado i due fossero amici all’interno della casa del GF Vip, da quando l’esperienza e terminata e Edoardo sta trascorrendo tutto il suo tempo con Antonella Fiordelisi, le cose sono drasticamente cambiate. Per tale motivo, in queste ore, Oriana ha pubblicato un video che ha generato molto clamore.

Nello specifico, infatti, la giovane ha condiviso un video in cui era all’interno della casa più spiata d’Italia. All’interno di tale clip si vede la protagonista trascinare per terra Edoardo Donnamaria, quasi come se fosse un cagnolino. Subito dopo, poi, ha condivido un video in cui si trova per le vie di Verona intenta a portare a spasso il cane di Daniele. In realtà, dalla clip in questione, si evince che sia di più il cane a trascinare Oriana piuttosto che il contrario. (Continua dopo il video)

donnarzoli x just how fast the night changes 🤍 pic.twitter.com/PbDHqa2hGJ — prepotente (@surgelatu) April 11, 2023

La reazione di Donnamaria alla clip cancellata della Marzoli

Ad ogni modo, questa analogia tra Edoardo Donnamaria e il cane di Daniele Dal Moro ha spinto molti utenti del web, specie i Donnalisi, a scagliarsi contro Oriana Marzoli. In molti, infatti, hanno criticato aspramente il comportamento dell’ex gieffina reputando la sua stoccata decisamente troppo offensiva e cattiva. La Marzoli, probabilmente, deve essersi resa conto di aver esagerato, sta di fatto che ha deciso di rimuovere tale video dalle sue storie.

Attualmente, infatti, se si va sul profilo Instagram di Oriana, è possibile prendere visione solamente del filmato in cui porta a spasso il cane di Daniele. Non risulta esserci più alcun riferimento in merito al video che riguarda Edoardo. In ogni caso, per il momento Donnamaria ha preferito non replicare a quanto accaduto. Il ragazzo sta continuando a trascorrere il suo tempo in compagnia di Antonella e non sembra propenso a rovinarsi questi momenti.