Isola dei famosi 2023, bomba su l’ex Suor Cristina: ha mentito. E’ fidanzata, lo sanno tutti!

Clamoroso gossip su l’ex Suor Cristina che a breve sarà una delle concorrenti ufficiali de l’Isola dei famosi 2023. Cristina Scuccia, questo il suo vero nome, dopo aver raccontato a Verissimo, poche settimane fa, di aver abbandonato la tonaca, è pronta a rituffarsi in tv.

Stavolta non per cantare, come a The Voice, ma per volare direttamente in Honduras e fare una vita da naufraga. Poco prima dell’inizio del programma Mediaset è emersa un’indiscrezione assai curiosa circa la vita privata della donna: nonostante si sia professata single, potrebbe essere fidanzata.

Cristina Scuccia è fidanzata? Ecco il gossip bomba

Quando è approdata a Verissimo e si è raccontata, Cristina ha fatto sapere di aver cambiato totalmente la sua vita e di essere pronta a mettersi in gioco come tutte le ragazze della sua età. Adesso ha tanti amici, esce, va in discoteca, ma qualche mese fa disse di non aver ancora spazio e tempo per l’amore. Insomma, si era proclamata single. A quanto pare però le cose non stanno proprio così, almeno come fa sapere Deianera Marzano.

Cristina, l’ex suora, è fidanzata, in paese lo sappiamo in molti, sono curiosa se dirà la verità visto che si proclama single”. Questa la segnalazione arrivata alla blogger e firmata da una paesana molto vicina alla Scuccia. Come stanno davvero le cose? Ammesso e non concesso che lo spiffero gossipparo sia vero, perché Cristina lo ha tenuto nascosto?

Isola dei famosi 2023: La verità presto a galla!

Al momento c’è da precisare che non sappiamo se tale pettegolezzo sia vero o meno. Quel che è certo però è che la futura naufraga abbia deciso di voler proteggere la sua vita privata evitando di dire della frequentazione.

Quel che è certo però è che se tale indiscrezioni è vera di sicuro verrà a galla nel corso delle puntate del reality. Ok il gioco, ok le dinamiche ma è in un programma come quello condotto da Ilary Blasi si alimenta anche di gossip e retroscena privati relativi ai naufraghi.