Serena e Elga Enardu “cacciate” dall’Isola dei Famosi per il troppo trash? Arriva lo sfogo

Tra i possibili partecipanti dell’edizione di quest0anno dell’Isola dei Famosi c’erano anche Elga e Serena Enardu. Le due sorelle pare fossero in trattativa con i piani alti di Mediaset per prendere parte al reality show incentrato sulla sopravvivenza.

Sempre stando ad alcune indiscrezioni trapelate sui social, però, è emerso che le due sarebbero state fatte fuori all’ultimo momento onde evitare risvolti troppo trash nel programma. Ma quanto ci sarà di vero in tutto questo? A rompere il silenzio sulla faccenda è stata Serena durante un’intervista per Fanpage.

Le parole di Serena Enardu sulla possibile partecipazione sua e di Elga all’Isola dei Famosi

Serena e Elga Enardu sono state davvero tagliate dall’Isola dei Famosi all’ultimo momento? A fare un po’ di chiarezza sulla faccenda è stata la prima. La donna ha rilasciato recentemente un’intervista in cui ha smentito categoricamente tutti i pettegolezzi circolati in rete in questi giorni. La protagonista ha detto che lei e sua sorella non sono mai state in lizza per prendere parte al programma.

Un po’ di tempo fa erano trapelate delle voci inerenti la loro possibile partecipazione le quali, però, secondo il suo punto di vista sono assolutamente infondate. Lei e sua sorella non sarebbero mai state raggiunte dai vertici del programma per trattare, eventualmente, di un loro sbarco in Honduras. Questo non avverrà, ma non sarebbe mai dovuto avvenire, almeno questa è la versione dei fatti della donna.

Anche Gianmarco Onestini rompe il silenzio

A confermare queste parole è stato anche Gianmarco Onestini. Anche lui era tra i nomi che avrebbero dovuto prendere parte all’Isola dei Famosi insieme a Elga e Serena Enardu. Anche lui, però, ha detto di non essere mai stato in trattativa con i piani alti del programma. Dunque, adesso i telespettatori sono alquanto confusi, dove sarà la verità? I due protagonisti avranno raccontato tutto, oppure c’è qualcosa di oscuro che è stato omesso?

Al di là di come stiano realmente le cose, il fatto certo è che nessuno dei tre protagonisti citati sbarcherà in Honduras, almeno nel corso dell’edizione di quest’anno dell’Isola dei Famosi. I protagonisti in questione, però, non si sono detti contrari ad una loro possibile partecipazione al reality show incentrato sulla sopravvivenza. Per tale ragione, non resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità sulla faccenda.