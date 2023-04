Nikita Pelizon gesto inatteso verso Luca Onestini dopo il GF Vip: la reazione di lui (FOTO)

Il GF Vip è terminato da più di una settimana e i protagonisti che vi hanno preso parte stanno tornando alla loro vita di sempre poco alla volta. In queste ore, sul web sono trapelate delle indiscrezioni che riguardano Nikita Pelizon e Luca Onestini.

Nello specifico, pare che la ragazza abbia compiuto un gesto inaspettato nei confronti dell’ex coinquilino una volta terminata l’esperienza nella casa più spiata d’Italia. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e come avrebbe reagito Luca.

Il gesto di Nikita Pelizon verso Luca Onestini

Il rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon sembrava essere irrimediabilmente compromesso quando i due erano nella casa del GF Vip. Malgrado un piccolo riavvicinamento che si è verificato durante gli ultimi giorni del programma, il ragazzo ha continuato a mostrarsi particolarmente freddo e sospettoso nei riguardi della sua ex coinquilina.

Quest’ultima, dal canto suo, è stata estremamente felice del punto d’incontro che i due sembravano essere riusciti a trovare. Proprio per tale motivo, una volta che anche lei è uscita dal programma, in qualità di vincitrice peraltro, pare abbia deciso di compiere un gesto spiazzante nei riguardi di Onestini. In particolar modo, fonti vicine alla ragazza, hanno asserito che la giovane abbia chiesto il numero di Luca per poter avere un contatto con lui al di fuori del reality show.

La reazione di Luca

Nikita Pelizon avrebbe agito in questo modo nei riguardi di Luca Onestini soprattutto dopo aver appreso alcune dichiarazioni fatte da lui. Al momento, dunque, non si sa se si tratti di parole positive o negative. Per tale ragione, non sappiamo se il motivo celato dietro la richiesta di Nikita sia legato al fatto che la giovane volesse mantenere i rapporti con Luca oppure rispondere alle sue ipotetiche insinuazioni.

Ad ogni modo, al di là di quelle che siano le ragioni celate dietro questa decisione, pare proprio che Luca Onestini si sia rifiutato di avere un confronto con Nikita. Il ragazzo, dunque, sembrerebbe aver rifiutato di dare il numero all’ex coinquilina in modo da tagliare tutti i ponti con lei. Per ora non ci sono aggiornamenti sulla faccenda. Nessuno dei due, infatti, ha commentato la cosa mediante i loro profili Instagram, quindi, per tale ragione, non resta che attendere per vedere se ci saranno delle novità.