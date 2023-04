Uomini e donne, ex dama sgancia la bomba Armando Incarnato: “Mente, è un bugiardo, mi ha detto che…”

Non si placa il polverone che si è scatenato ieri a Uomini e donne su Armando Incarnato. Il cavaliere di Uomini e donne è finito nel mirino, e per lui sono arrivate forte accuse da parte di Aurora Tropea.

La dama ha rivelato che Armando è nel programma per farsi pubblicità e non per trovare la donna della sua vita. A confermare la tesi della donna, sono arrivare anche altre dichiarazioni da parte di un ex partecipante del dating show.

Armando Incarnato mente: arrivano altre accuse da un ex dama di Uomini e donne

A quanto pare ciò che ha affermato Aurora Tropea nella puntata di Uomini e Donne andata in onda ieri pomeriggio corrisponde a verità, realmente Armando Incarnato avrebbe l’ambizione di partecipare a qualche reality nonostante il cavaliere partenopeo abbia calorosamente ribadito che a lui non interessino determinati generi televisivi.

Pamela Barretta, anche lei volto del dating show di Maria De Filippi, ma ormai uscita dal programma da diverso tempo, in diverse storie Instagram ha sbugiardato Incarnato con accuse ben precise.

Pamela Barretta sbugiarda Armando: “potrei sganciare una bomba”

L’ex fidanzata di Enzo Capo, ha rivelato di aver visto con i propri occhi Armando rimanerci molto male quando non è stato pres come tentatore a Temptation Island, ecco le sue parole : “Ci rimase così male quando come tentatore fu preso Michele e non lui.

Falsoooo. Potrei sganciare una bomba… ho aspettato qualche anno… Proprio perchè ho imparato… La fretta fa i figli ciechi e la mia impulsività mi ha fatto commettere errori… nonostante avessi ragione… Mai avere fretta”

L’impressione è che di Armando Incarnato se ne parlerà a lungo ed è anche possibile che Pamela venga chiamata in studio da Maria per un faccia e faccia con il cavaliere. Quel che è certo però è che a questo punto Aurore aveva davvero ragione.