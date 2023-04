Edoardo Donnamaria cacciato da Forum dopo il GF Vip? Un gesto insospettisce

Dopo la partecipazione al GF Vip molti concorrenti ne sono usciti non proprio nel migliore dei modi. Mediaset, infatti, pare abbia deciso di depennare dai programmi di tale rete tutti i concorrenti, non consentendogli interviste e altra visibilità. Anche per Edoardo Donnamaria potrebbero esserci delle conseguenze molto pesanti che riguardano il suo lavoro a Forum.

Alcuni utenti del web, infatti, hanno notato che il fidanzato di Antonella Fiordelisi ha compiuto un gesto che ha lasciato tutti senza parole. Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta e che cosa potrebbe significare.

Le preoccupazioni di Edoardo Donnamaria per il suo futuro a Forum

La cosa che i fan di Edoardo Donnamaria si stanno chiedendo in questo periodo è se realmente il ragazzo sia stato cacciato da Forum. Durante la sua partecipazione al GF Vip, l’ec concorrente in più di un’occasione ha mostrato il suo timore per l’immagine che sarebbe potuta venire fuori di lui stesso. La sua principale preoccupazione andava proprio al suo lavoro nel programma di Canale 5.

Se si fosse comportato male, infatti, avrebbe rischiato di perdere il suo ruolo dando luogo ad un grandissimo neo sulla sua carriera in questo ambito. Ebbene, la sua più grande paura si sta avverando? Ricordiamo che Edoardo è uscito dalla trasmissione mediante squalifica, fatto sicuramente poco edificante da aggiungere al suo curriculum. Questo evento gli costerà davvero caro per il suo futuro?

Il gesto che fomenta i sospetti

In queste ore, Edoardo Donnamaria ha compiuto un gesto su Instagram che sta generando particolare sgomento. Nello specifico, il giovane ha rimosso dalla sua biografia di tale social la parte in cui aveva scritto di lavorare a Forum. Questo, dunque, ha spinto moltissimi suoi fan a credere che, molto probabilmente, il giovane sia stato cacciato da tale trasmissione a causa di tutto quello che è accaduto nella casa del GF Vip.

Al momento non si ha una conferma ufficiale di tutto ciò. La cosa certa, però, è che, almeno per il momento, Edoardo non è tornato al suo lavoro solito e non si sa se lo farà mai. In effetti non sarebbe affatto strano se i vertici della trasmissione avessero agito in questo modo. Dopotutto, tutta Mediaset ha letteralmente bannato i concorrenti della scorsa edizione del GF Vip non consentendogli di apparire in nessun programma di tali reti.