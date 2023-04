Antonella e Edoardo a Temptation Island dopo il GF Vip? La decisione di Maria De Filippi sui Donnalisi

Antonella e Edoardo a Temptation Island dopo il GF Vip? Questa è la domanda che in tanti si stanno ponendo in queste ore dopo Del indiscrezioni circolate in rete in queste ore.

Il reality delle tentazioni a quanto pare è pronto a tornare su Canale 5 nei prossimi mesi e attualmente sono aperti i cast. Come detto in precedenza nei giorni scorsi, alcuni rumors hanno raccontato che tra i partecipanti sarebbero potuti arrivare i Donnalisi e gli Oriele,. Trattasi delle due coppie partorite dal Grande Fratello Vip 7. Ma cosa c’è di vero?

Temptation Island: arrivo il No di Maria De Filippi per due coppie del GF Vip

Su alcuni siti di gossip si è persino sostenuto che ci siano stati dei contatti tra gli ex gieffini e la produzione della trasmissione delle tentazioni. Le cose, però, non starebbero affatto così. Maria De Filippi avrebbe chiuso le porte sia agli Oriele sia ai Donnalisi. Non per antipatia ma per il semplice fatto che avrebbe deciso di puntare solo su coppie non famose. “I “Donnalisi” non tentano.

Maria De Filippi riaccende le luci dei riflettori sul programma ma sarà fedele al format consueto e non inserirà coppie celebri in questa nuova edizione del reality”, ha reso noto Chi Magazine.

Vipponi esclusi da tutti i programmi Mediaset

Insomma, ad oggi non ci sono dubbi. Al momento continua e persiste il No da parte di tutti i conduttori di altri programmi televisivi verso gli ex concorrenti del GF Vip. A questo punto è difficile non pensare che questo veto provenga direttamente dai piani alti di Mediaset.

Pier Silvio Berlusconi ha deciso che non vuole più trash nei reality che andranno in onda nei prossimi mesi e visti i comportamenti dei vipponi in questa edizione del GF Vip ha messo in atto una sorta di punizione… Un regolamento però che avrebbe fatto storcere il naso anche alla vincitrice Nikita Pelizon che non si è detta affatto d’accordo.