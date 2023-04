Alessandra Celentano parrucca: ecco il vero motivo per cui la usa

L’insegnante di ballo di Amici, Alessandra Celentano, nell’edizione di quest’anno del talent show ha deciso di sfoggiare la parrucca. Ma quale sarà il vero motivo celato dietro questa decisione della professionista?

A raccontare tutto è stata lei stessa, la quale ha ammesso quali sono le cause che l’hanno spinta a prendere questa decisione che, ogni sera la rende differente. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Alessandra Celentano parla del perché indossa la parrucca

L’edizione di quest’anno di Amici sta riscuotendo un grade successo come sempre. Ad ogni modo, a destare particolare clamore e curiosità è anche il fatto che la coach Alessandra Celentano abbia deciso di indossare una parrucca. Per tutte le messe in onda del serale, infatti, la donna sta sfoggiando acconciature sempre diverse, colori e tagli che vanno a modificare considerevolmente il suo aspetto.

Ebbene, in un’intervista rilasciata al magazine TV Sorrisi e Canzoni, la donna ha svelato quale sia il vero motivo celato dietro questa decisione. Alessandra ha raccontato di aver sempre apprezzato tantissimo le parrucche. Nella vita ha spesso sognato di indossarle, in modo da avere un look sempre fresco e nuovo. In questa circostanza, però, è stata invogliata ad indossarle per una necessità puramente pratica.

Ecco cosa si cela dietro la scelta della prof di Amici

Nello specifico, Alessandra Celentano ha raccontato di aver deciso di indossare la parrucca perché deve tagliarsi i capelli. Da un po’ di tempo la donna sta cercando di far in modo di avere i capelli bianchi naturali. Per tale ragione, per riuscire nell’intento, deve necessariamente tagliare tutta la parte in eccesso che, invece, è ancora colorata. Onde evitare di sfoggiare un look trascurato, dunque, la Celentano ha ammesso di aver optato per le parrucche.

Durante l’intervista, poi, la professoressa ha anche ammesso che si sta divertendo moltissimo ha sfoggiare questi look sempre diversi. In particolar modo, poi, ha rivelato che, durante le prossime puntate del talent show di Canale 5, stupirà sempre di più i telespettatori con dei look molto particolari. La donna, però, ci ha tenuto a precisare che ha intenzione di mantenere sempre un taglio e un’acconciatura idonei alla sua età. Non resta che attendere le prossime puntate della trasmissione, dunque, per vedere cos’altro avrà in serbo per il pubblico di Canale 5 la maestra Celentano.