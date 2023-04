Uomini e Donne, Luca e Soraia in crisi? Lei pubblica storia e poi cancella

Da un po’ di giorni si vocifera circa un’ipotetica crisi tra Luca Salatino e Soraia Allam. I due ex volti di Uomini e Donne stanno insieme da diverso tempo. Luca ha anche abbandonato anticipatamente il GF Vip a causa della troppa mancanza della sua fidanzata e non solo. In questo periodo, però, le cose sembrerebbero non andare molto bene per loro.

Di segnalazioni sul loro conto ne sono circolate tantissime nell’ultimo periodo, ma in queste ore ce n’è stata una che sta generando davvero molto sgomento. Nello specifico, infatti, pare che i due abbiano trascorso le festività pasquali separati. Inoltre, alcuni strani comportamenti social stanno fomentando i sospetti di chi crede che i due non stiano affrontando un momento sereno.

I rumor sulla crisi tra Luca e Soraia

In queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha riportato la segnalazione di alcuni suoi fan i quali hanno dichiarato di essere sicuri che Luca Salatino e Soraia Allam siano in crisi. Da un po’ di settimane i due sono abbastanza assenti dai social e non pubblicano contenuti in cui appaiono in reciproca compagnia. La coppia non è riuscita a trovare il tempo neppure per vedersi nei giorni di Pasqua e Pasquetta e la cosa sta fomentando sempre di più i dubbi.

Alcuni utenti del web, infatti, hanno dichiarato che tra loro ci sarebbe aria di crisi. La notizia era già circolata qualche settimana fa, ma in molti aveva smentito dicendo semplicemente che, a causa di un intervento chirurgico, Luca fosse impossibilitato a spostarsi per raggiungere Soraia. Ebbene, anche se questo fosse vero, cosa impedirebbe alla ragazza di raggiungere il suo fidanzato?

Le ultime segnalazioni e la storia rimossa da Soraia

Stando a quanto riportato dall’influencer Deianira, dunque, sembra proprio che Luca e Soraia stiano vivendo un momento di crisi. La donna ha detto che persone vicine alla coppia avrebbero dichiarato che le cose tra loro non stiano andando affatto bene. A mostrare un certo disappunto sembrerebbe essere la Allam, la quale sarebbe stanca di alcuni comportamenti di Luca.

Da quando Salatino si è operato, infatti, sembrerebbe che i due non si siano mai visti, cosa decisamente strana considerando il legame a tratti morboso che li ha sempre uniti. Attualmente sembrerebbe che i due siano in fase decisionale. Intanto, Soraia ieri ha pubblicato una storia alquanto criptica e malinconica, che poi ha prontamente cancellato.