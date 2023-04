Oriana Marzoli svela retroscena sulla finale del GF Vip: il brutto gesto di Nikita mai andato in onda

Oriana Marzoli ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha fatto delle confessioni sulla finale del GF Vip. Nel suo mirino ci è finita soprattutto Nikita Pelizon, la quale si sarebbe resa protagonista di un brutto gesto avvenuto proprio durante la proclamazione della vincitrice di questa edizione.

Il tutto non è mai andato in onda in quanto tutti erano presi dall’euforia dei festeggiamenti. Oriana, però, ha deciso di portare tutto alla luce. Vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato su questo tema e anche su altro.

Il retroscena di Oriana Marzoli su Nikita Pelizon

Nel corso di una recente intervista, Oriana Marzoli è stata un vero fiume in piena contro Nikita Pelizon. Nello specifico, i giornalisti hanno chiesto alla seconda classificata a questa edizione del GF Vip se si sia mai complimentata con la sua ex coinquilina per il traguardo raggiunto. Ebbene, Oriana ha ammesso di averlo fatto in tempo reale, ovvero, al momento della proclamazione. La Marzoli ha svelato di aver fatto a Nikita gli auguri, tuttavia, non avrebbe ricevuto un trattamento gentile da parte sua.

Stando a quella che è stata la versione dei fatti della ragazza, infatti, la vincitrice del reality show l’avrebbe totalmente ignorata non guardandola neppure in faccia al momento delle congratulazioni. Con questo gesto, dunque, Oriana ha ammesso che, finalmente, sia venuta allo scoperto la vera Nikita. Una volta terminato il programma e raggiunto il suo scopo, infatti, la giovane avrebbe mostrato la sua vera natura.

I progetti di Oriana e altre confessioni

Oltre che parlare, o meglio sparlare, di Nikita Pelizon, Oriana Marzoli ha toccato anche altri punti. Nello specifico ha detto che con Daniele le cose procedono a gonfie vele e non potrebbe essere più felice di così. In merito al precedente e fugace rapporto con Antonino, invece, la ragazza ha ammesso di essere piuttosto pentita in quanto, se potesse tornare indietro, non si lascerebbe andare così tanto.

Oriana, poi, ha parlato dei suoi progetti futuri. La giovane ha ammesso di essere felicissima del percorso fatto all’interno del programma e crede di essere davvero portata per i reality show. Proprio per tale ragione, vorrebbe tanto continuare il suo sogno, ovvero, quello di continuare a lavorare nel mondo della tv poiché questa è la sua grande passione. Dunque, non resta che attendere per vedere se avrà delle opportunità.

