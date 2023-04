Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si sono lasciati? La loro reazione spiazza tutti (VIDEO)

Ieri Dagospia ha diffuso un vero e proprio scoop, ovvero, ha dichiarato che Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis si fossero lasciati. Il giornalista ha dato per certa la notizia, pertanto, è stato generato un certo allarmismo sui social.

Considerando il fatto che la questione è divenuta virale in un baleno, i diretti interessati hanno deciso stranamente di intervenire, con un video di coppia. Le cose che hanno detto hanno lasciato tutti senza parole.

La reazione di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis alla notizia della loro separazione

Dopo la diffusione della notizia secondo la quale Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si fossero lasciati, i diretti interessati hanno pubblicato un video in cui hanno parlato dell’accaduto. I due si trovavano all’interno di una piscina di notte, mentre erano intenti a fare un romantico bagno insieme. Ad un certo punto, poi, hanno ammesso di aver appreso da poco dal web della notizia inerente la loro imminente separazione.

L’autore di questo presunto scoop ha addirittura detto che il tutto sarebbe stato annunciato presto in una trasmissione Mediaset, forse Verissimo. Ad ogni modo, i diretti interessati hanno detto che, adesso, si trovano in una situazione davvero difficile. I due, infatti, non sanno che decisione prendere. Da un lato vorrebbero avallare la versione dei fatti del giornalista onde evitare che la sua testata si trasformi in un luogo in cui vengono pubblicate delle baggianate. D’altro canto, però, stanno anche valutando di restare insieme per il bene dei loro figli.

Web esilarato dalle loro parole

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, dunque, hanno detto di essere stati spiazzati da questa notizia, pertanto, adesso hanno bisogno di un po’ di tempo per riflettere sull’accaduto e per prendere una decisione. La coppia ha anche ammesso che presto ne parlerà con i figli per cercare di capire quale sia la decisione migliore da prendere. La loro replica è stata ovviamente molto ironica e colma di sarcasmo.

Moltissimi utenti del web e fan sono rimasti esilarati dalle loro parole e, soprattutto, dai modi che hanno adoperato per smentire, in maniera alquanto netta e definitiva, tutte le voci che sono circolate in rete sul loro conto. Tantissimi si sono complimentati con loro anche per l’ironia e per il non aver marciato su questa cosa creando un finto mistero. Insomma, a quanto pare le cose tra Sonia e Paolo vanno a gonfie vele.