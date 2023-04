Verissimo, Silvia Toffanin fa un passo indietro verso i concorrenti del GF Vip: ecco chi arriva in studio

Dove potremo vedere in tv gli ex concorrenti dell’ultimo GF Vip, a partire dalla vincitrice Nikita Pelizon? Beh, fino a qualche giorno fa di sicuro non a Verissimo come è accaduto nelle passate edizioni.

Quest’anno Pier Silvio sembra davvero deciso a mettere ordine nei suoi programmi e a dettare nuove regole per far si che si possano evitare altre scene da censura.

Motivo per cui pare avrebbe detto anche a sua moglie di non ospitare nessun concorrente di questa edizione del GF Vip nel suo rotocalco pomeridiano. A quanto pare però in queste ore una nuova indiscrezione sta circolando in rete, con dei cambiamenti

Come detto in precedenza la decisione di pier Silvio di non volere nei programmi televisivi i concorrenti del GF Vip è per quello che è successo nella Casa di Cinecittà. Eppure, a quanto pare, un piccolo passo indietro è stato fatto proprio in queste ore, come anticipato da TvBlog.it. Sembrerebbe che a qualcuno sia stata data una seconda chance, e potrebbe prendere parte a Verissimo nella prossima puntata.

Nel dare le anticipazioni sui prossimi ospiti, infatti, il portale televisivo ha svelato anche la presenza di una ex gieffina. Si tratta, di fatto, di una delle poche Vip dell’ultima edizione, ovvero Milena Miconi. Ecco cosa scrive in merito il sito: “Un primo importante segnale, in questo senso, arriva dal fatto che nelle prossime settimane tra gli ospiti del programma del pomeriggio del weekend di Canale 5 è previsto che ci sia Milena Miconi, reduce proprio dalla partecipazione al discusso reality show.

I possibili altri ospiti del reality a Verissimo

Chi invece attende un’ospitata per Nikita Pelizon, vincitrice del GF Vip 7 al momento non può far altro che sperare. Sembra invece che il possibile nuovo ospite nel programma della Toffanin potrebbe essere invece Sonia Bruganelli. L’opinionista il prossimo anno non vestirà più il suo ruolo ma sicuramente racconterà qualcosa in più sul polverone mediatico che l’ha travolta in queste ore