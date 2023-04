Uomini e Donne si ferma: ecco la data e le registrazioni che mancano

Uomini e Donne sta per terminare anche l’edizione attualmente in atto. Il programma di Maria De Filippi tra poco più di un mese chiuderà i battenti per concedersi la consueta pausa estiva.

Mancano ancora un po’ di settimane alla chiusura, tuttavia, sul web sono già trapelate delle informazioni in merito al giorno in cui dovrebbe andare in onda l’ultima puntata del format. Inoltre, vediamo quante altre registrazioni mancano alla conclusione.

Quando si ferma Uomini e Donne

Sulla pagina Instagram UominieDonneClassicoOver sono emerse delle informazioni per quanto riguarda la data dell’ultima puntata di Uomini e Donne. Stando a quanto emerso, sembra che la trasmissione chiuderà i battenti di questa edizione il giorno mercoledì 31 maggio 2023. Ad ogni modo, è ancora molto presto, pertanto, potrebbero essere apportate delle variazioni all’ultimo minuto a seconda delle necessità.

In ogni caso, però, anche se dovessero esserci dei cambiamenti, è molto probabile che si tratti di cose di poco conto. Dunque, i nodi stanno per venire al pettine e anche i tronisti attualmente in carica dovranno sbrigarsi a capire chi sia la persona che faccia per loro. Contrariamente a quanto accaduto a Ludovica Mauro e Federico Nicotera, che hanno avuto circa 7 mesi a disposizione prima di fare la loro scelta, Luca e Nicole avranno molto meno tempo.

Ecco quante registrazioni mancano e pericolo scelte

Le registrazioni che mancano fino alla chiusura del programma, infatti, dovrebbero essere circa 12 o 13. In tale lasso di tempo, dunque, i telespettatori di Uomini e Donne avranno modo di scoprire come evolveranno certe faccende ancora in ballo. La cosa che in molti si stanno chiedendo è chi sceglieranno Luca e Nicole. I due sono saliti sul trono da pochissimo tempo, pertanto, sembrano ancora in alto mare per la scelta.

Ricordiamo, inoltre, che la tronista potrebbe anche abbandonare il programma. Dopo quello che è accaduto durante la puntata di ieri a causa di Andrea, infatti, il suo percorso potrebbe essere seriamente in discussione. Sabato prossimo ci sarà una nuova registrazione del talk show condotto da Maria De Filippi e, probabilmente, scopriremo anche quelle che saranno le sorti della ragazza. Considerando che Cristian è andato via e Carlo è molto titubante, a Nicole resta solo Andrea. Deciderà dunque di abbandonare il trono insieme a lui? Non resta che attendere per scoprirlo.