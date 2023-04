Il Paradiso delle signore spoiler 17 aprile: Matilde sconvolta, Marcello deluso

Gli spoiler della puntata di lunedì 17 aprile del Paradiso delle signore rivelano che Marcello sarà profondamente deluso dal comportamento adoperato da Adelaide. La contessa gli ha raccontato delle bugie e il giovane non potrà fare a meno di sfogarsi.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Matilde sarà molto provata in quanto riaffioreranno alla memoria i dettagli relativi a quel terribile incendio in fabbrica. Intanto, Vittorio farà una proposta a Maria che potrebbe cambiare il corso degli eventi.

Marcello deluso da Adelaide al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 17 aprile del Paradiso delle signore vedremo che Marcello apprenderà che Adelaide gli ha raccontato un cumulo di bugie. Il giovane sarà molto provato, pertanto, si recherà in caffetteria e comincerà a parlare e a sfogarsi con i presenti. Nel frattempo, anche Umberto comincerà a notare uno strano comportamento da parte di Adelaide. Per tale motivo, comincerà a fare delle indagini per cercare di scoprire che cosa stia nascondendo.

Tutto sembrerà pronto per il matrimonio tra Gemma e Roberto. La ragazza, infatti, provvederà alla scrittura di tutte le partecipazioni, pertanto, adesso non resta altro che inviarle a tutti gli invitati. L’annuncio circa le nozze imminenti, intanto, verrà fatto anche a tutte le veneri. Clara, dal canto suo, non vorrà più mantenere il segreto in merito a Francesco. Pertanto, che cosa deciderà di fare la giovane, racconterà la verità oppure tornerà sui suoi passi?

Spoiler 17 aprile: la proposta di Vittorio e il malessere di Matilde

Le anticipazioni della puntata del 17 aprile del Paradiso delle signore, inoltre, rivelano anche un altro colpo di scena. Vittorio deciderà di fare una proposta a Maria. Dato che Flora ha lasciato il suo posto da stilista del grande magazzino, Conti deciderà di proporre proprio alla ragazza di ricoprire questo ruolo. Per Maria si tratterebbe di una proposta davvero molto importante, che potrebbe cambiare la sua vita.

Nel frattempo, però, Vito continuerà a sognare di poter partire con la ragazza alla volta dell’Australia e lasciarsi per sempre alle spalle la parentesi milanese. Che cosa decideranno di fare, dunque, i due ragazzi? Riusciranno a trovare un punto d’Incontro? Tancredi, intanto, ringrazierà Marco per il fatto che il ragazzo abbia mantenuto il silenzio. Intanto, però, Matilde apprenderà che i responsabili dell’incendio in fabbrica siano stati catturati. Sentire queste notizie le farà riaffiorare alla mente il ricordo di quanto accaduto.