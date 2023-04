Ida e Alessandro sono davvero in crisi? il dettaglio non sfugge: lui in ospedale, lei sorridente altrove…

L’ex cavaliere di Uomini e donne finisce al pronto soccorso

Alessandro Vicinanza di Uomini e Donne ha fatto preoccupare i suoi fan nella giornata di ieri. L’ex cavalier ha condiviso una foto che lo ritraeva in ospedale con una flebo.

A questo punto, non sapendo nulla delle sue condizioni di salute, i suoi fan si sono decisamente allarmati. Questo sebbene Alessandro avesse fatto intendere che non gli era accaduto nulla di grave.

Ed ecco che in queste ore, Vicinanza ha aggiornato i suoi fan rivelando quanto accaduto, senza però entrare troppo nel dettaglio. “Day off! Il leone è ferito ma tutto a posto. Sto bene, ho fatto tutte le analisi, ho un cuore un po’ ballerino, ma è tutto a posto per il resto”. E Ida invece? Perchè da giorni fa silenzio?

Uomini e donne: il dettaglio tra Ida e Alessandro non passa inosservato

Mentre Alessandro fa sapere ai suoi fan che sta bene dopo aver fatto i vari accertamenti in ospedale quello che non è passato inosservato ai fan è lo strano silenzio di Ida Platano. Quest’ultima non ha parlato ancora dell’accaduto ma si è comunque esposta sui social.

Poche ore fa ha postato uno scatto dove si ritrae nel suo salone di bellezza, mentre fa la piega ad una cliente. Nei giorni scorsi lo stesso si è dedicata solo al lavoro pubblicando foto nel suo negozio mentre è impegnata… Non è suo solito, dato che anche quando è a Brescia, Ida pubblica sempre immagini scattate assieme a Vicinanza. Ad allarmare ancora di più i fan della coppia una strana frase della Platano resa pubblica sempre sui social. ”

“La verità è che quando un uomo ti desidera, quando ti vuole con se realmente, mette da parte tutto il mondo. Non esistono le paure, non esistono le scuse, non esistono i problemi, i chilometri, le difficoltà, non esiste niente. Perché se veramente si desidera qualcosa, non si ha neanche il tempo di pensarle tutte queste scuse”. A questo punto la domanda è lecita: sono davvero in crisi?