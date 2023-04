Uomini e donne oggi 14 aprile 2023: a Maria De Filippi non piace affatto Nicole, la fine del suo trono è vicina

Uomini e donne: La tronista Nicole non convince la padrona di Casa

Nicole Santinelli a Uomini e Donne non piace a Maria De Filippi? Molti ne sono convinti e settimana dopo settimana credono di avere anche delle conferme. Il motivo? La conduttrice spesso alimenta l’ira di Roberta Di Padua verso la tronista, forse anche per smuovere le dinamiche di questo Trono.

Dopo quello che è accaduto nei giorni scorsi, dove è emerso il famoso biglietti i telespettatori non hanno più dubbi. La ragazza andrà a casa presto!

Uomini e donne oggi: Gianni Sperti contro il comportamento di Nicole e Andrea

Il percorso della tronista nel programma non sta convincendo affatto i telespettatori a casa, convinti che Nicole stia prendendo in giro tutti. C’è, ovviamente, chi apprezza il suo modo di fare, ma è impossibile non notare la disapprovazione da parte di numerosi telespettatori. Purtroppo quando ci si espone in televisione capita di ritrovarsi in queste situazioni.

Può anche essere che nel tempo Nicole riuscirà a far ricredere questa fetta di pubblico. Intanto, anche Gianni si è schierato contro il comportamento della Santinelli e di Andrea, entrambi hanno mancato di rispetto a tutti. Quel che non torna all’opinionista è anche l’atteggiamento di Carlo il suo corteggiatore. Mentre Cristian dopo quando successo è andato via, autoelimandosi, Carlo appare molto sereno e tranquillo.

Maria De Filippi alimenta le critiche contro Nicole

Intanto, Roberta Di PAdua che continua a ricevere l’approvazione di molti telespettatori, viene interpellata dalla conduttrice che le chiede è tutto ok. La dama ammette di essere rimasta male per gli attacchi che ha ricevuto da Nicole nel giorno precedente. Maria a questo punto non si ferma, anzi, alimenta ancora di più il fattaccio “Quale tra le tante?”.

A detta di qualche telespettatore, De Filippi non proverebbe molta simpatia nei confronti della tronista a provarlo sarebbe il suo continuo cercare l’intervento di Roberta. Infatti, non appena le due iniziano a litigare Maria si fa nuovamente da parte senza cercare di difendere la Santinelli