Armando Incarnato, nuova segnalazione: ecco il vero motivo per cui sarebbe a Uomini e Donne

Continuano ad arrivare segnalazioni su Armando Incarnato, il cavaliere di Uomini e Donne è finito al centro di una nuova segnalazione. A gettare nuove ombre sulla sua persona è stata la ex dama del parterre Pamela Barretta.

Quest’ultima ha svelato di essere a conoscenza di alcuni retroscena sul suo conto che, se dovessero venire alla luce, comprometterebbero considerevolmente la sua immagine. Per tale ragione, se lui si professa così onesto e genuino, dovrebbe raccontare tutta la verità.

La nuova segnalazione su Armando Incarnato

Pamela Barretta ha fatto una nuova segnalazione contro Armando Incarnato. La donna ha commentato quanto accaduto a Uomini e Donne negli ultimi giorni in merito al cavaliere e si è detta assolutamente d’accordo con Gianni Sperti. Secondo il suo punto di vista, infatti, il napoletano non sarebbe onesto e non sarebbe la persona che onesta e pulita che tanto si professa. Nel caso in cui fosse davvero pulito, infatti, dovrebbe raccontare tutta la verità.

La donna ha dichiarato di essere a conoscenza di alcuni retroscena che lo riguardano che, nel caso in cui venissero fuori, comprometterebbero l’immagine del cavaliere. Armando, dunque, se davvero è cambiato ed è limpido, dovrebbe raccontare lui stesso queste cose. Pamela è stata molto vaga e non è voluta entrare nel merito della faccenda, in quanto ha asserito che dovrebbe essere lui a dire tutto. Ma a cosa si starà riferendo?

A cosa si riferiscono le insinuazioni di Pamela Barretta

Stando a quanto rivelato da Pamela Barretta, la segnalazione su Armando Incarnato verterebbe sulle ragioni celate dietro alcuni suoi comportamenti assunti a Uomini e Donne. In particolare, infatti, la donna ha esortato il cavaliere a svelare quale sia il vero motivo per cui, in tutti questi anni, si è sempre scagliato contro alcuni protagonisti del parterre della trasmissione di Maria De Filippi.

Con queste parole, dunque, Pamela ha lasciato intendere che Armando seguisse un “piano” ben preciso a Uomini e Donne. Si tratta di insinuazioni molto forti, dato che la Barretta ha dichiarato che se venisse fuori la verità Armando ne uscirebbe totalmente distrutto. Al momento, però, il cavaliere non ha commentato l’intervento di Pamela né, tantomeno, quelli che sono stati fatti da altre ex dame che prima facevano parte del programma e sono state prese di mira da Incarnato.