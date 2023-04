Uomini e Donne, una famosa comica sul trono? L’appello a Maria De Filippi

L’edizione di quest’anno di Uomini e Donne sta per volgere al termine, tuttavia, già si pensa a quello che potrebbe accadere nella prossima, specie per quanto riguarda il trono. In queste ore, infatti, una famosa comica ha lanciato un appello a Maria De Filippi.

Nel corso di un’intervista rilasciata per Nuovo, infatti, la persona in questione ha dichiarato di essere desiderosa di trovare l’amore. Considerando le difficoltà che sta riscontrando, però, ritiene che solo la conduttrice del dating show di Canale 5 potrebbe aiutarla. Vediamo di chi si tratta e cosa ha dichiarato.

Una comica vuole andare sul trono di Uomini e Donne: chi è e perché

Una nota comica si è candidata per il prossimo trono di Uomini e Donne. La protagonista di questa richiesta è Valeria Graci. Lei, ormai, lavora da diversi anni in Rai all’interno della trasmissione che intrattiene il pubblico nel corso della domenica mattina. Ad ogni modo, stando a quanto emerso dall’intervista, pare che la donna sia pronta a sbarcare su Canale 5 per cimentarsi nel dating show incentrato sui sentimenti.

La comica ha spiegato di avere molti corteggiatori, tuttavia, con il passare del tempo, sta diventando sempre più difficile per lei trovare la persona giusta. Proprio per tale motivo, ritiene che solo Maria De Filippi potrebbe fare il “miracolo”. A tal riguardo, ha speso parole positive verso la conduttrice di Canale 5 dicendo che lei ne capisce tanto di coppie e di amore, pertanto, si affiderebbe volentieri a lei.

Maria De Filippi accoglierà l’appello?

Almeno per il momento, però, questa resta solamente una richiesta, che non è stata ancora commentata dalla padrona di casa del talk show. In effetti, è ancora troppo presto parlare già di chi salirà sul trono di Uomini e Donne a partire da settembre, quindi la comica deve attendere ancora un po’ di tempo prima di ricevere una risposta. Inoltre, nel caso in cui Maria dovesse assecondare tale richiesta, resta da capire come farebbe Valeria Graci a destreggiarsi tra il suo impegno in Rai e quello eventualmente su Canale 5.

Intanto, attualmente sul trono ci sono Luca e Nicole. I due ragazzi sono ancora in alto mare per la scelta, anche perché i loro percorsi sono cominciati da poco tempo. Purtroppo per loro, però, non hanno tantissimo tempo a disposizione poiché tra poco più di un mese dovranno prendere la loro decisione e scegliere con chi uscire dal programma. Uomini e Donne, infatti, chiuderà i battenti a fine maggio.