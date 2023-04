Amici, trapelato anche questa volta per “errore” il nome dell’eliminato: è bufera sui social

Ieri 13 aprile è stata registrata un’altra puntata di Amici. Si tratta della quinta con precisione che andrà in onda sabato sera 15 aprile su Canale 5.

Come tutti sanno, per evitare ulteriori spoiler sul talent Maria da qualche anno ha deciso di mandare due ragazzi a ballottaggio nella fase finale della sfida e di dire solo durante la puntata in onda il nome dell’eliminato. Ma a quanto pare proprio come è accaduto la scorsa settimana anche in questa è già trapelato in rete il nome del ragazzo che ha lasciato la scuola

Amici anticipazioni: trapelato in rete il nome dell’eliminato della quinta puntata

Nelle anticipazioni trapelate online è stato svelato che anche in questa puntata non ci sarà la doppia eliminazione, bensì un solo allievo dovrà lasciare la Scuola più famosa d’Italia. Al ballottaggio finale per l’eliminazione definitiva sono giunti il ballerino della squadra di Alessandra Celentano, Ramon, e la cantante del team di Arisa, Federica.

Saranno, dunque, loro due a contendersi il posto per continuare la loro corsa all’interno del talent. Ma proprio come è successo la scorsa settimana, quando è stato annunciato il nome di Alessio, anche per questa è accaduta lo stesso.

Amedeo Venza ha rivelato chi tra Ramon e Federica sarebbe uscita la seconda.. Nel caso la notizia si rivelasse vera, si trattarebbe della seconda perdita consecutiva per la squadra di Arisa e Raimondo Todaro

E’ caos per i ragazzi finiti al ballottaggio

Appena sono circolate in rete i nomi dei due ragazzi al ballottaggio il web si è subito infuriato. Soprattutto considerando che, inizialmente, alla sfida era a rischio eliminazione anche Cricca, il quale è stato poi salvato a discapito dei suoi compagni.

Questa scelta ha fatto storcere il naso alla gran maggioranza degli utenti che commentano assiduamente il programma sui social. Questi ultimi, infatti, ritengono i due allievi a rischio siano più validi e idonei a proseguire il loro percorso all’interno del talent show.