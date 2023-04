Uomini e donne oggi 13 aprile 2023: faccia a faccia di fuoco tra Gianni, Armando e Maria De Filippi

Una nuova puntata di Uomini e donne è andata in onda su Canale 5. Protagonisti anche oggi 12 aprile Armando Incarnato.

Questa volta però Maria De Filippi ha deciso di mettere un punto alla situazione dopo quanto accaduto ieri, con un faccia a faccia tra il cavaliere, Gianni e lei stessa.

Uomini e donne oggi: faccia a faccia tra Armando, Gianni e Maria

Nella puntata odierna si è continuati a parlare di quello che è successo nella registrazione precedente. Armando è stato accusato di avere un manager e di aver fatto il provino per il Grande Fratello. Insinuazioni che lo hanno mandato su tutte le furie tanto da abbandonare lo studio in preda alla rabbia. Il cavaliere poi si è sfogato con la redazione in lacrime spiegando che non accetta questo tipo di accuse infondate. Per questo motivo oggi su rischesta di Maria è tornato nel parterre ma per un faccia con Gianni e con lei.

Maria ha dato subito la parola all’opinionista facendogli spiegare il suo punto di vista e il motivo perchè non crede alla sua lealtà nel programma. La De Filippi poi ha aggiunto che crede ad Incarnato e a ciò che dice, spesso capita che qualcuno come in questo caso Aurora riferisce cose per sentito dire. Le è successo anche a lei passato e non ha mai messo in croce nessuno. Insomma, il dibattito continua per più di mezz’ora fino a quando poi Maria lascia al centro solo il collega e il cavaliere

Pace fatta tra Gianni e Armando

Armando continua a dire che tutte le accuse che gli fanno non sono vedere e quella persona accanto a lui nelle foto, che in molti credono sia il suo manager, è solo un amico che ha un locale e qualche volta gli fa fare serate. Per lui questo è un periodo no perchè viene messa in discussione tutta la sua vita, anche le sue responsabilità di padre. Per questo motivo dopo quanto accaduto nelle ultime puntate vuole andare via, o meglio vorrebbe che Maria chiamasse Signorini per la questione GF.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

La De Filippi a questo punto gli ribadisce che lo crede e che poi farà tale telefonata. Incarnato invece le dice che finchè non lo chiama lui non rientra nel programma. A questo punto prende di nuovo la parola Gianni che urlando gli spiega quanto i suoi modi non sono tollerabili. “Questo è un ricatto”. Alla fine i due chiariscono e si promettono di analizzare entrambi solo quello che accade nello studio senza portare pettegolezzi o indiscrezioni che riguardano il privato.