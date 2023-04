Nikita Pelizon sbugiarda il GF Vip: “Non è tutto vero” le parole spiazzanti (FOTO)

In queste ore, Nikita Pelizon ha fatto delle dichiarazioni piuttosto assurde sul GF Vip. Nello specifico, la vincitrice di questa edizione del reality show ha dichiarato, durante una chat privata con una fan, che il reality show non sia tutto vero.

Si tratta di parole piuttosto forti che, in men che non si dica, stanno generando molto sgomento. Il tutto è nato a seguito di alcune dichiarazioni fatte da Oriana Marzoli. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Le assurde parole di Nikita contro il GF Vip

Nikita Pelizon ha sbugiardato il GF Vip nel corso di una conversazione privata con una sua fan. Nello specifico, infatti, una persona le ha chiesto di commentare alcune notizie che recentemente stanno trapelando sul suo conto e sul possibile tentativo di riavvicinamento a Luca ONestini. Queste notizie sono state diffuse in questi giorni da Amedeo Venza e Deianira Marzano.

Ad ogni modo, sollecitata da una fan su questo argomento, Nikita ha detto delle frasi molto gravi. Nello specifico, la giovane ha smentito i pettegolezzi circolati in queste ore sul suo conto, ma non solo. La donna ha anche detto che è assurdo pensare che tutto quello che accada al GF Vip sia vero. Con queste parole, dunque, pare abbia lasciato intendere che il suo avvicinamento a Luca Onestini sia stato solo frutto di una finzione architettata ad hoc, forse proprio con gli autori del programma. (Continua dopo la foto)

La Pelizon sbugiarda anche Oriana Marzoli

Le dichiarazioni di Nikita Pelizon sul GF Vip hanno lasciato davvero tutti senza parole. Sul web, infatti, in molti sono rimasti sbalorditi dalle parole della ragazza al punto da credere che non stia molto bene. Ad ogni modo, questa non è l’unica notizia che la riguarda. Ieri, Oriana Marzoli ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha dichiarato di essere stata ignorata da Nikita in occasione della proclamazione della vincitrice.

La Marzoli ha detto di essersi congratulata con l’ex coinquilina, non venendo minimamente considerata da lei. Ebbene, queste dichiarazioni sembrerebbero essere del tutto fasulle. Nikita, infatti, a conferma delle sue affermazioni, ha pubblicato tra le sue Instagram Stories anche i video in cui si vede palesemente che lei abbraccia Oriana nel momento in cui ha scoperto il risultato dell’ultimo televoto. Insomma, anche se il GF Vip è terminato da più di una settimana, alcuni protagonisti continuano a far parlare di sé.