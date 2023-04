Non è l’arena sospeso improvvisamente: nervi tesi tra l’azienda e Massimo Giletti

In queste ore è appena sopraggiunta la notizia secondo cui Non è l’arena è stato sospeso improvvisamente. Il programma della domenica sera condotto da Massimo Giletti si ferma, non si sa se in maniera definitiva o temporanea.

Quello che sembra certo è che tutto lo staff del programma sia stato spiazzato da questa notizia, in quanto l’hanno appresa in tempo reale con il pubblico da casa. Vediamo, dunque, che cosa sarebbe successo.

Perché Non è l’arena è stato sospeso improvvisamente?

Da un po’ di tempo si vocifera di una possibile dipartita di Massimo Giletti da La 7. Ebbene, questo evento potrebbe verificarsi tra non molto tempo. Nello specifico, infatti, Non è l’arena è stato sospeso di punto in bianco. Domenica prossima, 16 aprile, ci sarebbe dovuto essere un nuovo appuntamento con la trasmissione incentrata sull’attualità e sulla cronaca. Questo, però, non si verificherà, in quanto i vertici aziendali hanno preso la decisione di bloccare tutto.

Tale situazione, naturalmente, sta facendo sorgere dei sospetti. Per quale motivo si è optato per questo cambio di rotta così repentino? Ebbene, a quanto pare, c’entrerebbero delle tensioni tra i vertici aziendali e Massimo Giletti. La 7, però, nell’annunciare la chiusura anticipata e improvvisa della trasmissione, ci ha tenuto a ringraziare il conduttore per il lavoro che ha svolto presso la rete in tutti questi anni.

Le sorti di Massimo Giletti

Entrando un po’ più nello specifico, pare che Massimo Giletti abbia avuto dei dissapori con il capo dell’azienda, Urbano Cairo. Ad ogni modo, la cosa certa è che Non è l’arena non è stato sospeso per questioni legate agli ascolti, i quali sono sempre stati piuttosto buoni per la rete. Pertanto, dietro questa decisione così improvvisa non possono che esserci degli imprevisti piuttosto significativi.

Al momento, il conduttore non ha commentato l’accaduto. In molti, però,. non stanno facendo altro che chiedersi quali saranno le sue sorti in ambito televisivo. Già un po’ di tempo fa era trapelata la notizia secondo cui sembrava che Giletti fosse pronto per un ritorno trionfale in Rai. Questa uscita di scena da La 7, dunque, calza proprio a pennello. Le cose andranno realmente in questa direzione? Non resta che attendere ancora un altro po’ di tempo per vedere in che modo verrà commentata la notizia.