Un posto al sole anticipazioni 13 aprile 2023: Marina mette Roberto alle strette

Una nuova puntata attende i fan di Un posto al sole. Le anticipazioni ci fanno sapere che Marina ormai stanca dei continui atteggiamenti di Lara, prenderà una decisone che distrugge Roberto.

Alberto intanto continuerà a mettere i bastoni tra le ruote a Silvia e a Nunzio, deciso a prendersi la sua vendetta mentre Rosa capirà che con Damiano non ci sarà mai un futuro. Ma andiamo a vedere i dettagli

Marina da un ultimatum a Roberto, Il Palladini medita vendetta

Le anticipazioni di Un posto al sole relative all’appuntamento di domani 14 aprile ci fanno sapere che Marina prenderà una drastica decisione. La Giordano ha capito che Lara sta giocando sporoc e che con la scusa di Tommaso sta facendo di tutto per allontanarla dal marito. A questo punto, vista anche la vicinanza del suo amico, metterà il Ferri alle strette, davanti al fatto compiuto.

Intanto, Silvia, Nunzio e Diego sono felici della loro nuova società e sono pronti a rilanciare il Vulcano, con una nuova immagine. Alberto però non sembra volerli lasciare in pace. Il Palladini non riesce ad accettare di essere stata fregato da due “ragazzini” e ovviamente non sta li a guardare. L’avvocato è pronto alla sua vendetta e nei prossimi giorni vedremo meditare qualcosa. Come sempre si mostrerà spietato e pronto a tutto.

Rosa capisce di non avere futuro con Damiano

Nel corso della puntata largo spazio anche a Rosa. Quest’ultima dopo aver scoperto che Viola è tornata da Eugenio, il Renda si è lasciato andare con la sua ex moglie ma questo momento di intimità non avrà alcun seguito.

Si rivelerà tutto un fuoco di paglia e Rosa comprenderà, con dolore, che al momento non ha nessun futuro con il marito. Per lei purtroppo sarà davvero un duro colpo da digerire