Antonella Fiordelisi, il suo ex Gianluca Benincasa va a casa sua: ecco per quale motivo

A distanza di circa dieci giorni dalla fine del GF Vip, si continua a parlare di Antonella Fiordelisi e della diatriba con il suo ex Gianluca Benincasa. Quest’ultimo è stato denunciato dalla familgia di lei, pertanto, ha il divieto di avvicinarsi alla giovane oltre una certa distanza.

Nel corso della giornata di ieri, però, Gianluca si è recato a casa di Antonella per un motivo ben preciso. A raccontare tutto è stato il diretto interessato mediante un’intervista rilasciata su Casa Pipol. Vediamo che cosa ha detto.

Ecco perché Gianluca Benincasa è andato a casa di Antonella Fiordelisi

Le frizioni tra Gianluca Benincasa e Antonella Fiordelisi proseguono ancora. Il ragazzo ha rilasciato una recente intervista in cui ha svelato alcuni retroscena in merito al loro rapporto. I due sembra non si siano mai parlati da quando la ragazza è uscita dalla casa più spiata d’Italia. Gli unici contatti che si sono verificati tra loro sono avvenuti mediante i loro avvocati o persone terze.

Ad ogni modo, ieri Gianluca si è dovuto recare necessariamente nella casa di Antonella. Il tutto, però, pare sarebbe avvenuto in assenza della ragazza, proprio per le ragioni di cui sopra. Il motivo per il quale Benincasa si è recato presso tale abitazione risiede nel fatto che doveva ritirare tutti i suoi indumenti che aveva ancora a casa di lei. Proprio in merito a questo tema è scoppiato un altro caso.

Gianluca “derubato”? Cosa è successo

Nello specifico, infatti, nei giorni passati, Edoardo Donnamaria, che ha dormito spesso a casa di Antonella Fiordelisi, è stato visto con degli indumenti che sembravano appartenere a Gianluca Benincasa. In particolar modo, Edoardo sembrava avere ai piedi delle scarpe dell’ex di Antonella. Le foto sono diventate virali sul web e, chiaramente, non hanno per nulla fatto piacere a Gianluca.

Proprio per tale ragione, il ragazzo ha detto che si sarebbe assicurato che non mancasse nulla dei suoi indumenti. In caso contrario, infatti, non sarebbe certamente rimasto in silenzio, ma avrebbe denunciato la cosa soprattutto sui social. Ebbene, dopo essere stato a casa della Fiordelisi, il suo ex si è sfogato sui social dichiarando di non aver trovato due paia di scarpe. Pertanto, si è scagliato contro Antonella e Edoardo dicendo di potersi tenere le scarpe e anche un suo montone e gli ha dato degli zingari.