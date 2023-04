Barbara D’Urso passa alla Rai? La conduttrice risponde inaspettatamente

Da tantissimo tempo si vocifera di un possibile passaggio in Rai di Barbara D’Urso. Soprattutto negli ultimi anni, la presenza della donna in Mediaset è stata drasticamente ridimensionata.

La conduttrice è stata privata di vari programmi e anche Pomeriggio 5, che continua a condurre, ha subito delle variazioni sia in termini di argomenti sia di durata. Ebbene, la conduttrice è pronta per un cambio radicale? A rispondere è stata proprio lei.

La replica di Barbara D’Urso al possibile passaggio in Rai

Barbara D’Urso ha rilasciato un’intervista a Gente in cui ha parlato della sua carriera professionale e dei suoi progetti futuri. La donna ha risposto alla domanda più gettonata del momento, ovvero, lascerà Mediaset per la Rai? La protagonista ha dato una risposta davvero spiazzante. In particolar modo, infatti, è stata alquanto laconica ed evasiva sulla questione, ma non ha detto che le voci che stanno circolando siano false.

A tal riguardo, infatti, ha ammesso che quando si tratta di lei tutto potrebbe accadere, pertanto, non è escluso affatto un suo ipotetico cambio di rotta dal punto di vista professionale. La risposta data dalla conduttrice ha lasciato tutti a bocca aperta. Barbara si è sempre prodigata per l’azienda per cui lavora e l’ha sempre difesa a spada tratta. In questa circostanza, invece, sembra abbia scelto un atteggiamento del tutto differente.

In che programma potrebbe andare la D’Urso

Ad ogni modo, in quale programma Rai potrebbe sbarcare Barbara D’Urso? Al momento stanno circolando delle voci secondo le quali Lady Cologno potrebbe entrare a far parte del cast fisso di Ballando con le stelle. Anche in questa trasmissione si stanno apportando delle modifiche, a partire soprattutto dalla giuria. Nello specifico, sembrano essere a rischio le sorti di Selvaggia Lucarelli.

Per tale motivo, sembra che Barbara D’Urso possa essere una candidata ideale per ricoprire questo ruolo. Nel caso in cui questo si dovesse verificare sul serio, sarà davvero esilarante scoprire quale sarà la reazione di Selvaggia, che non ha mai nutrito molta sima e simpatia nei confronti della conduttrice Mediaset. Inoltre, ne cast di Ballando con le stelle potrebbero aggiungersi anche altri personaggi, tra cui Luisella Costamagna e Francesca Fagnani. Insomma, aria di cambiamenti importanti in giro. Non resta che attendere per vedere in che modo evolverà la faccenda.