Festa post GF Vip Antonella Fiordelisi compie un brutto gesto contro gli Incorvassi

Ieri sera, gli ex concorrenti del GF Vip hanno fatto la festa post reality show. I ragazzi si sono incontrati dopo circa dieci giorni all’interno di un locale e si sono sfrenati sulla pista da ballo. Anche in tale circostanza, però, i protagonisti hanno mantenuto ben definiti i loro schieramenti.

In molti credevano che, una volta spente le luci dei riflettori, gli ex gieffini avrebbero messo da parte i loro rancori e si sarebbero uniti, ma le cose non sono andate affatto in questo modo. Antonella, ad esempio, ha compiuto un gesto un po’ scortese verso gli Incorvassi. Vediamo cosa è successo.

Cosa è accaduto alla festa post GF Vip

Gli ex concorrenti del GF Vip hanno dato luogo alla consueta festa post programma. Essa si sarebbe dovuta svolgere la scorsa settimana, ma il tutto è stato posticipato a questa. Attraverso le loro Instagram Stories, i protagonisti hanno reso partecipi i fan di quanto accaduto. Ebbene, dai contenuti mostrati è apparso evidente che le divisioni tra le due fazioni nate in casa sono proseguite anche fuori.

In particolar modo, infatti, gli Spartani si sono uniti sulla pista ed hanno ballato insieme, immortalando il tutto con foto e video. Nello specifico, Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia si sono divertite insieme. Daniele Dal Moro e Edoardo Tavassi, invece, ne hanno approfittato per trascorrere un po’ di tempo insieme. In merito ad Antonella Fiordelisi, invece, lei ha passato tutto il tempo avvinghiata ad Edoardo Donnamaria e la cosa non è passata certamente inosservata.

Il brutto gesto di Antonella contro gli Incorvassi

Sul web, infatti, in molti hanno criticato gli Incorvassi accusandoli di non essersi proprio considerati per tutta la durata della serata. Per contro, invece, Antonella ed Edoardo hanno dimostrato di amarsi davvero in quanto sono stati sempre insieme. Proprio al di sotto di uno di questi commenti volti a screditare Edoardo, però, è apparso il like di Antonella. La ragazza, dunque, ha compiuto un brutto gesto nei riguardi di Micol e Tavassi che in molti non hanno apprezzato.

Al momento, però, la diretta interessata ha preferito non commentare la cosa. La giovane si è limitata ad agire per vie traverse, attraverso commenti e like sparpagliati sul web. Gli utenti più attenti, però, non hanno potuto fare a meno di notare il tutto. Anche gli Incorvassi hanno preferito non commentare l’accaduto. Per quanto concerne Nikita Pelizon, invece, la ragazza è stata avvistata per lo più vicino ai Donnalisi.