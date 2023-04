Grande Fratello Vip 8, Signorini già in moto: spuntano i primi nomi bomba

Il Grande Fratello Vip è finito da poco più di due settimane ma già si pensa alla prossima edizione. Il reality partirà il prossimo autunno e al timone vedremo sempre Alfonso Signorini.

Nelle ultime ore sono spuntate fuori indiscrezioni bomba sui possibili partecipanti: infatti nella lista c’è già qualche nome bomba!

Grande Fratello Vip 8: Alfonso Signorini già in moto, i possibili concorrenti

Mancano ancora molti mesi per la prossima edizione del reality ma sembra che Alfonso Signorini sia già alla ricerca dei nuovi concorrenti. Nella Casa del GF Vip potrebbe entrare udite udite Gianluca Benincasa, ex fidanzato di Antonella Fiordelisi. A varcare la porta rossa potrebbe esserci anche Brenda Asnicar, la famosissima Antonella de Il mondo di Patty.

Dopo l’Isola dei Famosi e Uomini e Donne, nella Casa più spiata d’Italia potrebbe esserci spazio pure per Luca Daffrè In ultimo, è trapelato anche il nome di Taylor Mega. Alla lista si aggiunge anche la mamma di Giulia Salemi,che ha già affermato di essere pronta per entrare nella Casa del Grande Fratello Vip 8. Come in molti sanno Tariba sarebbe dovuta entrare nell’edizione passata ma a causa di problemi personali di salute ha dovuto rimandare l’ingresso.

Pier Silvio Berlusconi cambia tutto: nuove regole ai reality

In questa ultima edizione del GF Vip sono accadute cose gravissime tanto da far intervenire Pier Silvio Berlusconi in prima persona. Gli atteggiamenti dei vipponi non sono piaciuti ne al pubblico a casa e ne tanto meno all’Amministratore delegato della rete.

Per questo motivo, Berlusconi ha introdotto nuove regole che hanno avuto conseguenze pesantissime sui partecipanti. Inoltre, tali provvedimenti a quanto pare sono stati presi anche per l’isola dei famosi. Proprio per questo motivo molti personaggi sono stati fatti fuori ancora prima di iniziare.