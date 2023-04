Amatissima ex gieffina sbarca su Onlyfans: chi è e quanto costa l’abbonamento

Sono sempre di più i Vip che decidono di iscriversi sul noto sito per adulti Onlyfans. Dopo Dayane Mello e l’ex tronista di Uomini e donne Luca Peracchi è la volta di un’altra gieffina molto sexy ed amata da parte del pubblico italiano

Stiamo parlando di Aida Yespica. Dopo alcuni anni di assenza dalla televisione a seguito della sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” nel 2017, la modella è ormai quasi esclusivamente presente sui social network. Per questo, ha deciso di ampliare ancora di più il suo pubblico.

La show girl ha pubblicato oggi una sensuale foto in intimo sul suo profilo Instagram con scritto: “Ops.. scommessa persa. Ci vediamo nell’altro social“. Dopodiché, nelle sue storie ha spiegato il perché di questa scelta.

Aida Yespica sbarca su OnlyFans: l’annuncio hot ai fan per iscriversi

“Così tanto di me che con condivido da nessuna altra parte. Chattiamo! Sono eccitata all’idea di condividere la mia vita privata con voi”, queste le parole della Yespica. A quanto pare, dunque, l’ex vippona avrebbe deciso di iscriversi su “Only Fans” così da poter avere un contatto più ravvicinato con i suoi seguaci… Detto questo tale decisione non è stata apprezzata da molti suoi fan che sanno benissimo che questo sito viene utilizzato per foto e video di certo non alla portata di un pubblico per minori.

Quanto costa abbonarsi?

Proprio per questo motivo, la modella ha ricevuto ancora critiche per la sua scelta. Secondo molti questo è un modo per non finire totalmente nel dimenticatoio e guadagnare soldi facili con delle semplice fotografie sul suo corpo. Ma quanto costa l’abbonamento? Abbonarsi costerebbe 25 dollari al mese.

In questo modo si può avere accesso ai contenuti esclusivi postati dalla modella e poter anche chattare con lei in maniera privata. Nonostante le numerose critiche, molti hanno già iniziato a iscriversi sul canale in questione, dichiarandosi entusiasti dell’opportunità data da Aida.