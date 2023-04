Anticipazioni Verissimo oggi 15 aprile: da Silvia Toffanin un’amatissima ex coppia di Uomini e donne

Anche questo fine settimana, come da tradizione, continuano le interviste di Silvia Toffanin, pronta ad accogliere ospiti e telespettatori nel salotto del suo Verissimo.

Tra ospiti di rilievo, confessioni a cuore aperto e racconti inediti, anche per questo weekend la padrona di casa del programma di Canale 5 ha in programma un weekend intenso e divertente.

Nel corso della puntata ci sarà spazio anche per il racconto di Raffaella Fico e per il ritratto della modella Jessica Aidi Verratti. Non solo. Silvia Toffanin accoglierà anche Alessia e Aldo, una coppia più amate di Uomini e Donne, pronti a raccontare le tante emozioni legate all’attesa del loro terzo figlio. Come ben sanno gli informati i due aspettano il oro terzo figlio, una gioia immensa per la coppia dopo l’aborto spontaneo dell’ex corteggiatrice.

Anticipazioni domenica 16 aprile: arriva Ilary Blasi

Le anticipazioni di Verissimo ci fanno sapere anche chi Silvia riceverà nel suo salotto domenica. La Toffanin farà una lunga intervista alla sua amica Ilary Blasi, pronta a tornare al timone de L’Isola dei Famosi lunedì sera.

L’ultima parte della puntata vedrà la partecipazione di una delle icone della musica italiana, la diva Patty Pravo, e dei super professori di Amici di Maria De Filippi Alessandra Celentano e Rudy Zerbi. Ma non solo la conduttrice ospiterà anche don Georg Gänswein, l’arcivescovo che per vent’anni è stato accanto a Joseph Ratzinger come segretario particolare.