Sonia Bruganelli ospitata a Verissimo sospesa: c’entra scoop sulla presunta crisi con Bonolis?

Tra gli ospiti di Verissimo di questo fine settimana ci sarebbe dovuta essere anche Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis, però, non è apparsa nei video di presentazione della trasmissione pomeridiana condotta da Silvia Toffanin.

Questo ha subito fatto sorgere tantissimi sospetti e il primo a gettare della benzina suo fuoco è stato Dagospia. Quest’ultimo ha lasciato intendere che il motivo celato dietro questo cambio repentino di atteggiamento risieda nel recente scoop da lui lanciato. Vediamo cosa è emerso.

Perché Sonia Bruganelli ha disertato Verissimo?

Sonia Bruganelli ha disertato improvvisamente l’ospitata a Verissimo. La donna avrebbe dovuto prendere parte alla trasmissione di Silvia Toffanin nella puntata registrata giovedì scorso. In tale occasione, la moglie di Paolo Bonolis avrebbe dovuto presenziare nel programma in compagnia di sua figlia Adele per dare luogo ad un’intervista del tutto particolare e diversa dal solito.

Qui sarebbero stati messi in luce aspetti della vita privata e familiare di Sonia che lei non è solita tirare fuori. Ad ogni modo, le cose sono andate in un modo del tutto differente. Nei video di presentazione degli ospiti di Verissimo di sabato 15 e domenica 16 aprile, infatti, non compare la Bruganelli. In molti hanno cominciato a chiedersi che cosa fosse accaduto e Dagospia ha gettato nuove ombre sulla faccenda.

Le nuove insinuazioni di Dagospia

Dopo aver diffuso lo scoop inerente la presunta fine del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, il giornalista ha parlato anche di quanto accaduto a Verissimo. Il protagonista ha detto che, probabilmente, la donna abbia deciso di non presentarsi in trasmissione in quanto non avrebbe saputo come arrampicarsi sugli specchi dopo la bomba sganciata da Dagospia.

Ricordiamo che le dichiarazioni fatte dal giornalista sono state prontamente smentite dai diretti interessati, che per l’occasione hanno registrato un video in cui hanno negato di essersi lasciati. Il loro video ironico, però, non sembra essere stato molto creduto dal giornalista. Quest’ultimo, infatti, non solo non ha fatto un passo indietro in merito alle sue dichiarazioni, ma ha anche aggiunto altri dettagli che infittiscono la vicenda. Non resta che attendere, dunque, per vedere se ci saranno degli aggiornamenti in merito. C’è da dire che per ora Sonia non è intervenuta sulla faccenda. Si resta in attesa di scoprire se lo farà.