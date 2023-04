Uomini e Donne spoiler 17 aprile: novità per Gemma, Paola nel mirino

Lunedì 17 aprile andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione verrà trasmessa la prima parte della registrazione che è stata effettuata il giorno 15 aprile. Come di consueto, Maria De Filippi aprirà il dating show parlando degli esponenti del trono over.

Successivamente, poi, saranno chiamati in studio anche i più giovani. Di Luca e Nicole, però, si parlerà principalmente nel corso delle prossime puntate. Vediamo, dunque, tutto quello che succederà.

Spoiler 17 aprile: Paola manda via un corteggiatore e scoppia il caos

Nella puntata del 17 aprile di Uomini e Donne vedremo che si parlerà soprattutto di Paola e di Gemma. La prima ha ricevuto la visita di un nuovo cavaliere all’interno del programma, che ha deciso di conoscere. Dopo averlo sentito e visto per qualche giorno, però, la dama ammetterà di non sentirsi più motivata ad andare avanti nella frequentazione. Le motivazioni da lei addotte, però, non convinceranno molto i presenti, sta di fatto che in tanti si scaglieranno contro di lei.

Da qui inizierà un blocco piuttosto movimentato e lungo durante il quale la donna si troverà a doversi difendere dalle accuse di tutti. In tale contesto interverrà anche Armando Incarnato. Paola, allora, si scaglierà anche contro di lui. A proposito del cavaliere, pare non ci sia stato alcun risvolto per quanto riguarda le indagini fatte da Maria De Filippi sul suo conto. Molto probabilmente, infatti, la questione sarà approfondita nel corso delle prossime puntate.

Novità per Gemma Galgani a Uomini e Donne

Dopo aver ampiamente dibattuto di Paola, poi, si passerà a Gemma Galgani. La donna sta conoscendo un nuovo cavaliere che si chiama Elio. I due diranno di trovarsi piuttosto bene, pertanto, la protagonista si cimenterà in una nuova conoscenza. Come andrà a finire? Si rivelerà l’ennesimo buco nell’acqua, oppure sarà la volta buona per la dama torinese di coronare il suo grande sogno d’amore?

Le anticipazioni della puntata del 17 aprile rivelano che si parlerà soprattutto del trono over. Ad ogni modo, Maria De Filippi, verso la fine della messa in onda, potrebbe chiedere ai tronisti di entrare in studio. Tra Nicole e Luca, però, si parlerà solo della ragazza. Cosa avrà deciso di fare Cristian? Il ragazzo sarà ritornato a corteggiare la tronista o sarà andato via per sempre? Inoltre, ci saranno nuovi risvolti sul “bigliettino-gate? Non resta che attendere le prossime puntate per scoprire tutto.