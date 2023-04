Davide Donadei coinvolto in una rissa, c’entra gelosia per l’ex Chiara? Cosa è successo (FOTO)

In queste ore, sul web è trapelato un gossip davvero incredibile che riguarda Davide Donadei e il suo possibile coinvolgimento in una rissa. Il ragazzo è stato avvistato in un rinomato locale di Milano in cui era presente anche la sua ex Chiara Rabbi.

Ad un certo punto, tra i due ci sarebbe stato un riavvicinamento, ma le cose sembrerebbero essere finite in un modo inaspettato. Sembra sia subentrata una terza persona. Vediamo nel dettaglio che cosa è successo.

La presunta rissa in cui sarebbe stato coinvolto Davide Donadei

Davide Donadei è stato davvero coinvolto in una rissa? Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza e Deianira Marzano, infatti, il ragazzo ha trascorso una serata all’Old Fashion di Milano. A tale evento ha preso parte anche Chiara Rabbi. I due erano lì insieme grazie ad amici in comune. Ebbene, ad un certo punto sembrerebbe che tra loro ci sia stato un bacio volto a sancire un riavvicinamento.

Dopo poco tempo, però, la giovane sembrerebbe essersi avvicinata ad un altro ragazzo e sarebbe caduta tra le sue braccia. Questa cosa avrebbe reso Davide furioso, al punto da scatenare una rissa molto violenta. I diretti interessati, però, non sono intervenuti in maniera esplicita per commentare l’accaduto. Pertanto, tutto quello che è emerso resta solo frutto di alcune segnalazioni fatte da persone che pare fossero presenti al momento del misfatto.

I comportamenti sospetti di Davide e le parole sulla sua ex Chiara

Dopo la diffusione della notizia inerente la presunta rissa, però, Davide Donadei ha pubblicato delle Instagram Stories un po’ criptiche. Nel dettaglio, si sarebbe mostrato con una t-shirt probabilmente sporca di sangue. I fan, però, si sono resi conto che la maglia non fosse la stessa indossata al momento della presunta lite. Dopo pochissimo, infatti, Davide ha cancellato tutto.

Sul web, inoltre, c’è chi ha asserito che i due ragazzi coinvolti dalla rissa e Chiara facciano parte della stessa agenzia. Lo stesso Davide, infatti, un po’ di tempo fa sarebbe stato avvistato in compagnia del ragazzo in questione. Insomma, il mistero si infittisce. Nel frattempo, Donadei ha pubblicato uno sfogo su IG in cui ha ammesso di aver tentato un approccio con la sua ex Chiara, ma le cose non sarebbero andate a buon fine. Al momento, però, nessuna conferma dello scontro fisico sopracitato.