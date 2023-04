Maria De Filippi, sapete quanto costa il tailleur salmone indossato ieri ad Amici? Prezzo e marca

ANche ieri sera ad Amici, Maria De Filippi ha saputo incantare tutti indossando un completo stupendo dal colore chiaro e particolare.

La conduttrice in ogni sua puntata, come accade anche con C’è posta per te, sa sempre come stupire con look particolari, signorili ed eleganti. Ma sapete quanto costa il completo di ieri?

Maria De Filippi stupenda nel tailleur color salmone: prezzo e marca

Un look firmato Hebe Studio, casa di moda nota per i suoi meravigliosi blazer e completi. Closet Italy, profilo Instagram specializzato in abiti e acconciature vip, è risalito al prezzo dei capi indossati da ‘Queen Mary’. Un costo non facilmente accessibile a tutti, ma sicuramente meno da capogiro rispetto ad altri outfit sfoggiati dalla presentatrice.

La lunga giacca color salmone è di taglio lungo e ha una chiusura doppio bottone. Il prezzo di vendita di tale blazer è di beni 550 euro. I pantaloni abbinati, sono a gamba d’elefante e hanno un costo di 285 euro.

Insomma, in entrambi i casi l’economicità non è proprio di casa. Il completo, infatti, insieme ha un valore di 835 euro. Maria poi ha scelto delle bellissime scarpe con tacchi a spillo dello stesso colore dell’outfit. Inutile dire la reazione dei fan: i telespettatori infatti l’hanno riempita come sempre di complimenti

I dettagli della casa di moda tutta made in Italy

Come anticipato prima, l’outfit porta il nome del brand Hebe Studio. Hebe studio è nata nel 2016 dalla creatività di tre designers: Gea Antonini, Federica Croce e Laura Zama.

Le tre stiliste, unite da una visione comune, insieme sono riuscite e continuano a creare abiti e completi da donna, ispirandosi, però, ai classici completi da uomo. In questo modo,hanno unito due stili dando però quel tocco di eleganza e di particolarità ai loro capi. Questo il motivo del loro grande successo…