Vi ricordate di Giuseppe Gioffrè quando era allievo ad Amici? Totalmente diverso da oggi

Giuseppe Giofré è stato scelto quest’anno da Maria per affiancare Cristiano Malgioglio e Michele Bravi nel ruolo di giudice.

Il ballerino ha trovato la sua strada proprio nel talent show ben 12 anni, quando partecipò alla 11esima edizione di “Amici”. Infatti chi ha seguito il programma anni fa sicuramente ricorderà la sua presenza.

Amici: il percorso di Giuseppe Giofrè prima del successo

Dopo essersi giudicato la vittoria, ottenne la borsa di studio per andare a studiare preso la Millenium Dance di Los Angeles. Da lì, per lui iniziò una straordinaria carriera. Il 30enne, dopo la vittoria, è volato in America, riuscendo a ballare con le più grandi popstar del mondo: da Jennifer Lopez a Dua Lipa, da Taylor Swift fino ad Ariana Grande.

Nonostante l’incredibile successo, Giuseppe non ha dimenticato chi gli ha dato la popolarità e chi ha fatto si di avergli cambiato la vita, Queen Mary”. Per questo motivo a poche ore dalla messa messa in onda della puntata, il ballerino ha pubblicato usl suo account social una foto commovente dedicata a Maria.

Le parole d’affetto di Giuseppe a Maria a 12 anni dalla loro conoscenza

Nella foto, si può vedere la De Filippi seduta al bordo della poltrona di Gioffrè, mentre gli posa una mano sulla spalla. Una fotografia dalla quale traspare tutto l’affetto che li unisce, seguita da una didascalia altrettanto commovente ed emozionante. “Questa foto racchiude 12 anni. Mi hai visto crescere e ti voglio un bene dell’anima”, ha scritto.

Ma Giuseppe ha voluto ringraziare la presentatrice non solo sui social ma anche di persona. Infatti, dopo l’esibizione di Wax ne ha subito approfittato per ribadire il suo pensiero nei suoi riguardi. Stima e affetto è quello che prova.