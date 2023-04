Domenica In, strazio per Mara Venier: in studio così “quel male la perseguita ancora”

La puntata di Domenica In in onda anche oggi 16 aprile 2023 è iniziata con una grossa sorpresa. Siamo ovviamente su Rai 1, nel regno di Mara Venier.

Ed ecco,che proprio Zia Mara si è presentata al suo pubblico in una modalità diversa dal solito, seduta. Ma che cosa è successo alla conduttrice? A spiegarlo la diretta interessata, che ha rivelato in apertura di essere stata colpita nei giorni scorsi dal “colpo della strega”.

Mara Venier costretta a condurre Domenica In da seduta

Mara Venier oggi in studio non si è presentata in perfetta forma. La conduttrice ha fatto sapere che nei giorni scorsi è stata colpita dal colpo della strega, un male molto invalidante, un problema muscolare che colpisce la schiena. E quando il colpo della strega… colpisce, i tempi di recupero non sono brevissimi.

Nonostante il dolore e la fatica, Mara non ha rinunciato al suo impegno, dovuto soprattutto dall’affetto del suo pubblico. La Venier ha fatto sapere che si sta curando, ha aggiunto, ma fa ancora fatica a stare in piedi. Dunque, la decisione di condurre l’intera puntata del suo contenitore domenicale da seduta. Una sfida non delle più semplici.

Gli ospiti di oggi 16 aprile 2023

Una puntata quella di oggi di Domenica In come sempre ricca di grandi emozioni e di tani ospiti. Nel suo salotto domenicale, la conduttrice ha ricevuto Elisabetta Gregoraci che ha parlato del suo nuovo amore e del rapporto che la lega a l’ex marito Flvio Briatore.

Ma non solo in arrivo anche Renato Pozzetto, Cochi Ponzoni, Teo Teocoli, Massimo Boldi, Enrico Beruschi e Paolo Jannacci, che ripercorreranno gli anni del mitico Derby Club di Milano, lo storico cabaret nel quale tra gli anni ’70 e ’80 si sono esibiti tanti artisti e comici diventati poi famosi al cinema e in tv. E ancora Paolo Jannacci e per finire Piera Maggio, la mamma della piccola Denise Pipitone, scomparsa il primo settembre 2004 a Mazara del Vallo: