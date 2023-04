Uomini e donne anticipazioni, registrazione 16 aprile 2023: fuoco e fiamme tra due dame, Nicole mette in discussione Carlo

Oggi 16 aprile 2023 si è registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Grazie a Lorenzo Pugnaloni possiamo svelare cosa è successo nel dettaglio negli studi Elios.

Gli spoiler ci fanno sapere che largo spazio è stato dato ai giovani, quindi al trono di Luca Daffrè e di Nicole Santinelli.

Uomini e donne anticipazioni: per Luca una nuova corteggiatrice che già conosce

Le anticipazioni di Uomini e donne ci fanno sapere che Luca ha fatto un’esterna con una corteggiatrice napoletana. I due però non si sono trovati bene e lei entrata in studio ha deciso di voler andare via dal programma. Il tronista poi è uscito con Alice la quale le piace molto. l’unica ragazza che non è stata portata in esterna è Alessandra che si è arrabbiata tantissimo.

Infine, per Luca è scesa una nuova ragazza, Valentina e i due dichiarano di conoscersi già tramite Instagram. Ovviamente questa cosa non farà piacere ai fan del programma che già con l’altra corteggiatrice avevano espresso il loro dissenso.

Nicole mette in discussione Carlo lui la zittisce subito, caos tra le dame

Parlando invece del percorso di Nicole, la tronista ha spiegato che ad oggi poco si fida di Carlo. Nicole ha spiegato che dopo l’ultima puntata non si spiega il perchè non l’abbia cercata con la redazione, ma lui subito la zittisce dicendo che per mettere in mostra la sua buona fede è disposto ad uscire subito dal programma con lei. Inoltre, il corteggiatore le ha ribadito che non è tenuto sempre ad informarla e che in questo momento si sta soffermando sulle sciocchezze.

Le anticipazioni ci fanno sapere anche che Paola e Gemma hanno litigato tantissimo per via del cavaliere con il quale entrambe sono uscite. Elio ha poi dato un palo a Paola per dei motivi futili. Infine, Alessio è uscito con la ragazza che Armando corteggiava. Tra loro due tutto procede alla meglio.