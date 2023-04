Verissimo, domande concordate a Ilary Blasi e Alessia Cammarota? Ecco la risposta

Lo scorso fine settimana a Verissimo sono andate in onda delle interviste molto interessanti, tra cui quella tanto attesa che Silvia Toffanin ha fatto alla sua amica Ilary Blasi. Le domande fatte durante la trasmissione, però, sono state concordate in anticipo?

A fare un po’ di luce sulla faccenda è stata Alessia Camamrota, la quale ha partecipato alla trasmissione insieme a suo marito Aldo Palmeri. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato la ragazza

Alessia Cammarota fa confessioni su Verissimo

Alessia Cammarota ha aperto una box delle domande su Instagram in cui ha soddisfatto le curiosità dei suoi follower su svariati temi. Tra di essi c’è stata una domanda in particolare che ha generato molto sgomento. Nello specifico, infatti, c’è chi le ha chiesto se le domande che vengono fatte a Verissimo siano concordate oppure no. Ebbene, Alessia ha riportato la sua personalissima esperienza.

A tal riguardo, infatti, ha detto che lei e Aldo non sapevano assolutamente che cosa avrebbe chiesto loro la padrona di casa Silvia Toffanin. La giovane ha anche aggiunto che, nel caso in cui le fossero state comunicate in anticipo le domande, sicuramente si sarebbe un po’ persa la spontaneità del momento. Proprio per tale ragione, almeno nel suo caso, non c’è stato nulla di concordato. Ma questo vale per tutti? A quanto pare no.

Domande concordate a Ilary Blasi? La verità

Il caso di Aldo e Alessia, infatti, è stato un caso isolato, diverso da altre interviste. Le cose, infatti, sarebbero andate diversamente per quanto riguarda Ilary Blasi. Considerando l’importanza e l’attesa celata dietro questa intervista, infatti, sarebbe stato impossibile non arrivare già preparati. In questo caso, infatti, alcune domande fatte dalla conduttrice di Verissimo all’ospite sarebbero state sicuramente concordate.

La stessa Silvia Toffani ha palesato di aver preso la decisione di non fare domande private a Ilary Blasi in merito alla sua vita sentimentale e alla rottura con Francesco Totti. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha ringraziato la sua collega, nonché amica, per il tatto dimostrato e per la volontà di rispettare i suoi tempi. In questo caso, dunque, Ilary sapeva perfettamente cosa le sarebbe stato chiesto o, per meglio dire, i tasti che non sarebbero stati certamente toccati.